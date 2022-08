Se videoen: Delle sender marsvin på flyvetur

Delfinen, nærmere bestemt øresvinet Delle, svømmer dagligt rundt i Svendborg Sund til stor glæde for mange sejlere og lokale.

Men ind i mellem er Delle i gang med en "leg" eller en territorial opgave, hvor den inddrage de lokale marsvin i sundet.

Lars Moltke var forleden dag vågen og fik filmet Delle i færd med at kaste lidt rundt med nogle marsvin, og han synes det så voldsomt ud og stillede spørgsmålet til os: Er det egentlig kun positivt at Delle huserer i Svendborg Sund?

Helt naturlig natur

På TV 2 Fyn satte vi os efterfølgende for at undersøge det. Vi ringede til havbiolog Søren Larsen og spurgte ham, hvad det egentlig var Delle havde gang i.

- De (Delle og marsvinene, red.) er konkurrenter om føden, så mobber de hinanden. Det er kendt i dyreverdenen, at delfiner ikke bryder sig om marsvin. Så de får lidt knops, men den er ikke umiddelbart interesseret i at spise dem.

Spørgsmål:

Men det kan fremstå lidt voldsomt, når man ser den ellers søde delfin kaste rundt med andre dyr - er det udelukkende positivt at Delle huserer i Svendborg Sund?

- I mine øjne er det udelukkende godt, at vi har Delle i Svendborg Sund. Det er en fantastisk oplevelse at se så stort et dyr tæt på, og den ødelægger ikke noget havmiljømæssigt for andre dyr. Den rydder op i de sårbare og har en funktion i naturen.