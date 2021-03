Seriehærværk: Otte biler fik smadret forruden

På Bagergade i Svendborgs bymidte holdt otte biler parkeret mandag aften på række efter hinanden. Men ejerne af bilerne fortryder nok tirsdag morgen at have stillet bilen lige præcis der.

I hvert fald er otte biler blevet udsat for seriehærværk i løbet af aftenen. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

- Otte biler, der holdt parkeret mellem husnumrene 36-52, har fået smadret deres forrude mandag aften, siger Milan Holck Nielsen og fortsætter:

- Som det ser ud nu, er der ingen indikationer på, hvem der står bag hærværket.

Hærværk udført for sjov

Vagtchefen oplyser desuden, at der i ingen af de otte biler er tegn på at være begået hærværk med henblik på at stjæle.

Hærværket er altså blevet begået blot for hærværkets skyld.

- Det tyder på, at nogen bare er gået hen ad fortorvet på Bagergade og så har smadret forruden på en række biler, som holdt parkeret efter hinanden, siger Milan Holck Nielsen.

Hvis man har nogle oplysninger om hærværket, opfordrer vagtchefen til at man kontakter Fyns Politi.