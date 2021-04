Spejderlejre rammes af forsamlingsloft: Sidestilles med festivaler

De politiske forhandlinger om afholdelsen af sommerens store arrangementer ventes at gå i gang i denne uge.

I den forbindelse har Claus Thorsted en opfordring til politikerne:

- Jeg vil sige, at de folk, som afvikler de her arrangementer, bør lytte til dem frem for at lytte så meget til de her specialister, siger han.

Opbakning fra De Konservative

Det er ikke alle i Folketinget, der mener, at spejderlejre bør sidestilles med festivaler. Fynske Mai Mercado (K) mener godt, man kan afholde en spejderlejr som den på Thurø forsvarligt.

- Der kommer vi til at kræve nogle nuancer, for det virker altså tudetosset, at man hverken kan få lov til at tage på spejderlejr eller på fodboldcamp, og at man bliver slået i hartkorn med de helt store festivaler. Man er nødt til at se mere nuanceret på det og se, hvad der giver mening for festivalerne, hvor der er titusindvis af mennesker, som også drikker noget alkohol, og så se på børn, der er på en spejderlejr. Det tænker jeg godt, man kan, uden at man skal have de her meget omfangsrige regler, siger Mai Mercado.