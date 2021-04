Føler sig svigtet: Søren blev ikke advaret om svindlende lægepar

Han er ikke den eneste, der mener, at hændelsen er problematisk. Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Jane Heitmann (V) er enig i, at regionen har håndteret situationen fejlagtigt.

- Det er helt afgørende, at vi kigger på, om det her er rimelig lovgivning i forhold til patienten. Både i forhold til at man får en regning på 210 kroner for at skifte læge, men også at man holder folk for nar, når lægen jo lige om lidt ikke er der mere, siger hun.

Det samme mener regionsmedlem i Region Syddanmark Vibeke Syppli Enrum (Ø).

- Patienterne står jo i de fleste tilfælde i en meget utryg situation, og de er helt uforskyldte. Derfor burde de kunne skifte læge, uanset hvad og uden at skulle betale, siger hun.