Store forskelle i sagsbehandlingstid: Bente har ventet på ny handicapbil i 68 uger

Bente Kusmiak har ingen hofte og er dårligt gående. Handicappet betyder, at hun ikke kan køre i en almindelig bil, og derfor ansøgte hun den 5. juli 2018 Svendborg Kommune om at få bevilget en handicapbil.

Læs også Nordfynske problemer på børn- og ungeområdet: - Det er grelt og grimt og det værste jeg har set

- Jeg kan ikke bare gå ud og købe en bil. Jeg skal jo have en lift, fordi jeg sidder i min kørestol. Jeg kan ikke sidde på sæderne, jeg glider simpelthen ned, siger Bente Kusmiak.

Men først 25. oktober i år - 68 uger senere - blev hun bevilget en hjælperbil. Problemet er bare, at Bente Kusmiak med hjælperbilen er afhængig af at have en chauffør, da hun ikke selv kan køre bilen.

Ventetid langt over landsgennemsnit

Havde Bente Kusmiak boet i en af de øvrige fynske kommuner, kunne hendes sagsbehandling være gået langt hurtigere.

En opgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet, der er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, viser nemlig, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om støtte til handicapbil er 60 uger i Svendborg Kommune.

På landsplan er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 39 uger, mens Faaborg-Midtfyn Kommune ligger lavest på Fyn med 28 ugers sagsbehandling.

Komplicerede sager

Bente Kusmiak mener ikke, at det er okay, at handicappede borgere i Svendborg Kommune gennemsnitligt skal vente 60 uger på sagsbehandling. Men det skyldes, at det er meget komplicerede sager, forklarer Kirsten Vie Madsen, der er ældrechef i Svendborg Kommune.

- I forhold til bilsagsbehandling på handicapbiler, så er det en meget kompliceret lovgivning, der er omkring det. Så derfor har vi i Svendborg Kommune også en kvalitetsstandard, hvor det kan tage op til et år.

Læs også Store problemer på børn- og ungeområdet: Nordfyns Kommune beder om hjælp

- Når man laver sagsbehandling på bilsager, skal man indhente speciallægeerklæringer, lægeerklæringer, nogle gange skal politiet ind over, vi skal ud til forskellige steder, hvor man skal afprøve bilerne. Det er en proces, der godt kan tage længere tid, forklarer ældrechefen.

Kirsten Vie Madsen forsikrer dog, at kommunen arbejder målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiden på området.

- Vi har stort fokus på det. Vi har konverteret en stilling, så vi har en sagsbehandler mere, og så har vi købt ekstern bistand. Herudover er der også en forventning om, at vi fremadrettet vil have færre ansøgere, siger hun.

Uacceptabel lang sagsbehandling

På Christiansborg har Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), der er valgt på Fyn, dog kun hovedrysten til overs for de lange sagsbehandlingstider.

Læs også Bøvl og bureaukrati: Nu må Nils gerne male kommunens gadeskilte

- Jamen det er fuldstændig uacceptabelt. Altså, det må kunne gøres meget bedre. Dels mener vi jo egentlig, at hvis du i forvejen har en handicapbil, og du har et handicap, der ikke er ændret væsentligt, så burde det sådan set være nok at afgive en tro- og loveerklæring, der siger, forholdene er, som de plejer at være, og så skulle man få bevillingen i løbet af en uge eller 14 dage, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til TV 2/Fyn.

00:26 - Det er uacceptabelt, mener Jens Henrik Thulesen Dahl (DF). Luk video

I Svendborg har Bente Kusmiak med hjælp fra Dansk Handicapforbund klaget over afgørelsen fra Svendborg Kommune i håb om at blive bevilget en handicapbil i stedet for hjælperbilen.

Det vil betyde, at hun selv kan komme rundt uden at være afhængig af en hjælper. Hun afventer nu kommunens svar.

- Jeg håber på, jeg får en lysere tilværelse. Det ser jeg i hvert fald frem til, siger hun.