Svendborgs borgmester takker: Omkring 130 børn tilmeldt nødpasning

Fredag eftermiddag kommer Svendborg Kommune med deres nødberedskab, der træder i kraft mandag den 16. marts.

- Det handler jo selvfølgeligt om at begrænse smitterisikoen i den her tid. I praksis er det jo os, der skal løse det, statsministeren meldte ud onsdag aften, fortæller Svendborg Kommunes borgmester, Bo Hansen (S).

Der bliver i kommunen etableret nødpasningsordninger både for skoleelever og børn i daginstitutioner, og i alt er der tale om cirka 133 børn i den sydfynske kommune, der skal nødpasses. 48 på skolerne og cirka 85 i daginstitutionerne.

- Tusind tak

Det er tal, borgmesteren er glad for.

- Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi forældrene så hurtigt kan omstille sig. Det er jo svært, at man på to døgn skal finde andre løsninger end institutionerne til så mange af vores børn, siger han og tilføjer:

- Det viser meget godt situationen, som vi er i. Folk har forstået alvoren i det her med, at vi skal gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe hinanden.

Især tallene for børn i dagtilbud, er kommunen taknemmelige for. De 85 børn, der skal nødpasses, svarer til cirka fire procent af kommunens i alt 2230 børn i kommunale og selvejende dagtilbud. Altså bliver cirka 96 procent af børnene passet andetsteds.

- Vi kan godt i sådan en tid komme til at kritisere hinanden for at hamstre og så videre, men alle udtrykker jo i virkeligheden et enormt ejerskab til at være med til at løse det her sammen.

Se hele Svendborg Kommunens nødberedskab her:

Skoler Alle skolerne i den sydfynske kommune har oprettet et fleksibelt nødberedskab, som kan reguleres efter antallet af tilmeldte børn. Der er både lærere, pædagoger og ledelse til stede på alle skolerne i kommunen. Kommunen har valgt at have nødberedskab på samtlige skoler (de skoler, der har flere matrikler har samlet nødberedskab på en matrikel), så børnene møder ind i trygge omgivelser med kendte voksne. - Vi minimerer risikoen for smitte spredning, når vi ikke blander børnene fra forskellige skoler. Forældre kan altid kontakte ledelsen, hvis der opstår behov for nødpasning, skriver kommunen i pressemeddelelsen. Alle elever og forældre skal holde sig opdateret via Aula, hvor der vil komme info fra lærerne om hjemmearbejde mm. - Det er ambitionen, at alle elever modtager så meget undervisning som muligt i perioden, omstændighederne taget i betragtning. - Det er indgribende tiltag og en særlig situation, som kan gøre nogle af vores elever utrygge og bange, skriver Kommunen i pressemeddelelsen. Desuden opfordrer de forældrene til at se og tale om en oplysende film fra Sundhedsstyrelsen. Personalet er sendt hjem og arbejder hjemmefra, og vil kunne kontaktes, som normalt via Aula. Der er på nuværende tidspunkt i alt 48 elever tilmeldt nødpasning på tværs af alle skoler, og flere af dem har kun brug for enkelte dage. Kommunen har fleksible løsninger klar, hvis tallet går op eller ned. Sådan ser det konkret ud: Byhaveskolen/Tankefuld: Nødpasning – 5 elever tilmeldt – 5 pædagogiske personaler + ledelse

Issøskolen: Nødpasning Afdeling Kirkeby i SFO’en – 8 elever tilmeldt – 5 lærere/pædagoger + ledelse

i SFO’en – 8 elever tilmeldt – 5 lærere/pædagoger + ledelse Nymarkskolen: Ingen elever i nødpasning – nødberedskab stand by

Rantzausminde: Nødpasning i SFO’en – 3 elever tilmeldt – 1 pædagog + ledelse

Skårup Skole: Nødpasning i SFO’en – 1 elev tilmeldt – 3 lærere/pædagoger + ledelse

Stokkebækskolen: Nødpasning samles på Afdeling Gudbjerg – 5 elever tilmeldt – 3 lærere/pædagoger + ledelse

– 5 elever tilmeldt – 3 lærere/pædagoger + ledelse Thurø skole: Nødpasning i SFO’en – 3 elever tilmeldte – 2 lærere/pædagoger + ledelse

Tved Skole: Nødpasning i SFO’en – 7 elever tilmeldte – 2 pædagoger + ledelse

Tåsingeskolen: Nødpasning samles på Afdeling Sundhøj i SFO’en – 4 elever tilmeldt – 2 lærere/pædagoger + ledelse

i SFO’en – 4 elever tilmeldt – 2 lærere/pædagoger + ledelse Vestermarkskolen: Nødpasning i SFO’en – 1 elev tilmeldt – 1 pædagog + ledelse

Vestre Skole: Nødpasning i SFO’en – 7 elever tilmeldt – 4 lærere/pædagoger + ledelse

Ørkildskolen: Nødpasning samles på Afdeling Øst i SFO’en – 4 elever tilmeldt – 2 lærere/pædagoger + ledelse Se mere

Daginstitutioner Fra på mandag den 16. marts 2020 bliver der etableret nødpasning på dagtilbudsområdet som led i regeringens tiltag for at begrænse udbredelsen af corona-smitte. Regeringen opfordrer generelt alle forældre og familier til at holde børnene hjemme, hvis de kan. Der er mulighed for nødpasning, hvis man er omfattet af de kriterier, som er fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet: Børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

Børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets hjem begrunder et nødpasningstilbud. I alle kommunens dagtilbud har der været en dialog med forældre omkring behovet for nødpasning. Af hensyn til smitterisiko samles nødpasningen ikke i større grupper, men etableres som udgangspunkt de steder, hvor der er et behov. Nødpasningen tilpasses løbende, hvis behovet ændrer sig. På den baggrund bliver der i første omgang etableret nødpasning i 15 børnehuse og ved 9 dagplejere for op til ca. 85 børn. De steder der er givet tilsagn om nødpasning drejer sig på nuværende tidspunkt om: Øbakkerne Ollerup Børnehus

Kirkeby Børnehus

Stenstrup Børnehus

Solsikken

Lundby Børnehave Vesterlunden Skovlinden

Nordenvinden

Kernehuset Østerdalen Gudme Børnehus Sundbyøster Paraplyen

Humlebien

Børnely

Kobberbækken Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri

Mariasøstrenes Børnehus Derudover hos 9 dagplejere Har du som forælder uafklarede spørgsmål om nødpasning, så kontakt din pædagogiske teamleder. Du finder kontaktoplysninger her på www.dagtilbudisvendborg.dk - se under de enkelte børnehuse og dagplejegrupper. Se mere