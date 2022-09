Sydfynske Øhav er en ørken: - Det er et af de hårdest ramte områder

- Livet vender ikke tilbage til Sydfynske Øhav og Lillebælt.

Sådan lyder den dyster forudsigelse fra forpersonen i teknik- og miljøudvalget i Svendborg Kommune, Jesper Kiel (Ø), såfremt der ikke gøres noget ved iltsvindet i øhavet.

En tredjedel af havbunden er ifølge Jesper Kiel død i Svendborg-området.

Og det er noget, som miljøorganisationen Greenpeace gerne vil have op til overfladen.

- Vi ser en ørkenbund, hvor der ikke er noget liv, og hvor der bare ligger et tykt lag af mudrede algesnask, siger landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace Arendse Marie Gulløv.

- Det er et skjult problem for de fleste danskere, hvor død havbunden er, siger hun.

Derfor indsamlede organisationen lørdag jordbundsprøver, som skal udstille problemet.

Intet liv

- Desværre intet liv - som vi forventede, konstaterede den frivillige dykker Jacob Pedersen, da han kom op fra havbunden.



- Jeg dykker, fordi jeg gerne vil opleve den der fantastiske verden, der er under vand, og når man så ser sådan noget her, så er det jo det helt modsatte. Det er død, for at sige det lige ud.

Jacob Pedersen peger selv på Miljøstyrelsens nyeste iltsvindsrapport fra august.

Udover at rapporten konstaterede, at iltsvindet i Sydfynske Øhav startede to uger tidligere i år end i 2021, så tegner der sig også et ildrødt hav syd for Fyn i rapporten. Farven indikerer kraftigt iltsvind.