Tidligere træner efter Froholdt-debut: - Det er helt sindssygt

Søndag aften fik en dansk spiller debut i den amerikanske football-liga NFL for bare anden gang i historien.

Hjalte Froholdt blev fire gange skiftet ind for New England Patriots, der på hjemmebanen i Pittsburgh vandt over Miami Dolphins.

- Det er helt vildt, siger Jan Sørensen, der trænede Froholdt i barndomsklubben Svendborg Admirals.

Den 196 centimeter høje fynbo kom på banen tre gange i forbindelse med ekstrapoint og en enkelt gang i forbindelse med et field goal.

For 13 år siden var det ikke på et gigantisk stadion, Froholdt slog sine folder, men en græsplæne på Nyborgvej i Svendborg hos Svendborg Admirals' u12-hold.

- Nu er han kommet på det rigtige hold. Tidligere har han jo været med til nogle træningskampe, men nu er han en af del af Patriots' 53-mand store hold til sæsonen. Det er helt sindssygt, siger Jan Sørensen

- Lys i øjnene

Froholdt forlod Danmark i 2012, hvor han rejste til USA for at gå på High School i Ohio, inden han i 2015 kom på college i Arkansas, hvor han spillede for skolens hold Arkansas Razorbacks.

I 2019 blev han valgt af Patriots i den fjerde runde af den årlige draft, hvor NFL-klubberne skiftes til at plukke spillere fra de amerikanske universiteter, og søndag fik han så sin debut.

Debuten kunne også mærkes hos Svendborg Admirals. Lørdag havde den nu nyslåede NFL-spiller nemlig sendt en videohilsen til klubbens u12- og u14-spillere.

- Han snakkede om de her ting med, at nu kommer han ind, men kun til ekstrapointene, og der lagde han vægt på, at det er vigtigt, at man gør det for holdet. Man kunne virkelig se lyset i øjnene på de her drenge. Det giver jo en tro på, det kan lade sig gøre, siger Jan Sørensen.

Hårdt arbejde

Hjalte Froholdt er den første danske markspiller, der får debut i NFL. Den eneste anden dansker, der har spillet i NFL er kickeren Morten Andersen, der også blev optaget i ligaens Hall of Fame.

Froholdts succes giver tro på tingene hos de nuværende ungdomsspillere hos Svendborg Admirals.

- Førhen sagde vi nærmest, at man godt kunne glemme at komme til at spille derovre. Nogle børn i USA bliver jo født og så trænet lige derfra, så vi har sagt, at de var for langt foran derovre. Men Hjalte har vist, at det kan lade sig gøre, siger Jan Sørensen.

Ifølge Jan Sørensen er hårdt arbejde en stor del af forklaringen for Froholdts succes.

- Da jeg havde ham, var det ikke, fordi han på den måde var et udpræget stortalent. Vi havde nogle spil, der gik ud på at få ham på bolden, for man kunne godt se, at han kunne noget. Men det var ikke som når man ser en fodboldspiller, der bare dribler gennem hele banen, siger han.

Til gengæld havde han en anden kvalitet.

- Allerede dengang arbejdede han så hårdt for det og styrkedetrænede og ville det så meget. Man kunne se, han havde den her ild i øjnene, siger Jan Sørensen.