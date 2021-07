To lovlige markbrande løb løbsk: - Man skal være vågen

- Så der har ikke været helt styr på det i dag, siger Brian Andersen.

Man skal være vågen

Så længe der ikke er et afbrændingsforbud må landmændene gerne brænde deres marker af.

- Nu kommer der snart noget vand. Så må vi se, om det er nok. Men der skal ikke gå ret mange flere dage med tørt vejr. Det er knastørt derude, så vi ligger på grænsen, siger indsatslederen.

Indsatsleder Brian Andersen forklarer, at man skal have godt styr på det, når man giver sig i kast med at brænde sine marker af.

- Det kan lige pludselig begynde at blæse mere, og så kan det løbe fra en. Man skal være vågen, når man går igang med det.

Ingen bøder

Det er politiet der afgør, om det udløser en bøde at ens ellers kontrollerede markbrand løber løbsk. Indsatsleder Brian Andersen oplyser, at de to brande i dag ikke har udløst nogen bøde.