UCL vil have tocifret millionbeløb til nyt campus på Sydfyn

Der skal mange penge til, hvis UCL skal etablere et nyt campus i Svendborg.

Helt præcist vil det koste staten 30 millioner kroner i et engangstilskud og syv millioner kroner årligt i tilskud til driften.

Det er i hvert fald budskabet i et notat, som UCL har sendt til Undervisningsministeriet, hvor de beder om ekstra penge til at finansiere det campus, de vil bygge i Svendborg.

Og ifølge rektor på UCL, Jens Mejer Pedersen, er der brug for de mange millioner kroner.

- Der er en ekstraordinær omkostning ved at lave en udflytning samtidig med, at der er en risiko for færre studerende, siger Jens Mejer Pedersen.

- Sydfyn har brug for uddannelser

UCL har i flere år haft planer om at bygge et nyt campus på havnen i Svendborg. Derudover skal der også etableres en ny række uddannelser, så de sydfynske studerende kan uddanne sig til for eksempel lærer eller fysioterapeut.

Planerne om det nye campus er udsprunget af den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelser i hele Danmark”, hvor flere uddannelser skal flyttes væk fra de store byer.

Derfor betyder det også meget for den sydfynske folketingspolitiker Bjørn Brandenborg (S) at få etableret et nyt campus i Svendborg.

- For mig er det her hjerteblod. Jeg synes, at Sydfyn og Svendborg har brug for flere uddannelser. Det her er ikke bare uddannelsespolitik, det er værdipolitik, siger Bjørn Brandenborg.

Han har også modtaget UCLs notat og vil nu kigge nærmere på, om det kan lade sig gøre at skaffe flere penge til byggeriet.

Pengene er skævt fordelt

Ifølge Jens Mejer Pedersen er der flere grunde til, at byggeriet af et nyt campus i Svendborg i øjeblikket er sat på pause. Det skyldes, at der sidste år var et stort dyk i antallet af studerende, samtidig med at finansieringen ikke har været tilstrækkelig, og de stigende priser har gjort byggeriet dyrere.

UCL har allerede fået et tilskud til at flytte flere uddannelser til Svendborg, men det er langt fra nok, mener rektor.

- Der er afsat 600 millioner kroner til etableringen af de nye uddannelsesudbud. Her har campus i Svendborg fået tre millioner, mens Fyn i alt har fået 18 millioner, så måske er pengene ikke helt lige fordelt, siger Jens Mejer Pedersen.

De 600 millioner kroner blev afsat i marts sidste år, da den politiske aftale om udflytning af uddannelser blev vedtaget.

Bjørn Brandenborg anerkender, at midlerne ikke er fordelt lige, men forklarer, at det skyldes, at nogle uddannelser som for eksempel en dyrelæge- eller tandlægeuddannelse er dyrere at etablere end en læreruddannelse.

Den socialdemokratiske politiker vil dog ikke afvise, at UCL kan ende med at få flere penge.

- Jeg er ikke uenig i, at det kan være relevant for nogle af de institutioner, der gerne vil bygge noget nyt, at man kigger på, om de skal have et større tilskud.

- Det, jeg hører UCL sige, er, at de gerne vil lave en masse uddannelser. Hvis de gerne vil tage ansvar for det, så er det fair, at de siger, at rammerne ikke er tidssvarende, siger Bjørn Brandenborg.

Det er planen, at det nye campus skal samle alle UCL's nuværende og kommende uddannelser i Svendborg på i alt 6.400 m2, der skal bygges på havnen.

UCL fik for nyligt afslag på deres ansøgning om at etablere en filmuddannelse i Odense. Derfor vil de nu undersøge muligheden for at placere uddannelsen i Svendborg i stedet.