Christian Eriksen har sendt besked til holdkammerater i Inter

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen sendte lørdag aften en besked til sine holdkammerater i den italienske klub Inter.

Det oplyste klubbens direktør, Giuseppe Marotta, til italienske Rai Sport ifølge Goal.com.

- Spillerne er meget tætte, og vi begyndte straks at kommunikere med hinanden efter at have set de billeder, siger han.

Forinden havde de og resten af verden set Christian Eriksen kollapse på banen i Parken knap halvvejs inde i Danmarks første EM-kamp mod Finland.

Skrev chatbesked fra hospitalet

Den 29-årige danske stjernespiller modtog livreddende hjertebehandling på banen, som han et lille kvarter senere forlod på en båre for at blive bragt til Rigshospitalet.

35 minutter senere meddelte fodboldforbundet Dansk Boldspil-Union, at Christian Eriksen var vågen.