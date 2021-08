Derfor skiftede han: Kæk Gidsel fik nok af landsholdskammeraternes plageri

Danskerne får i det hele taget stor betydning for højre backens start i Berlin.

- De har hjulpet mig meget. Jeg glæder mig helt vildt til at have en hverdag med dem i Berlin – og selvfølgelig også at spille med dem. Det er blevet nogle gode venner, siger Mathias Gidsel.

Er helt vildt glad

Hovedpersonen var i det hele taget rigtig godt tilpas med sin beslutning, da TV 2 SPORT fangede ham.

- Det har altid været en drøm for mig at komme til udlandet.

- Det er fantastisk at få lov til at udleve min drøm om at bo i udlandet. Jeg får lov til at spille i den bedste liga i verden foran mange tusinde mennesker i kæmpe haller. Jeg er så glad for, jeg allerede har styr på det nu.

- Jeg er helt vildt glad og glæder mig til at spille dernede, når jeg har spillet den her sæson, siger Mathias Gidsel, der fortæller, at han blandt andet har fået råd af Nikolaj Jacobsen undervejs.

Vigtig detalje

Den ombejlede gennembrudsspiller lægger ikke skjul på, han havde tilbud fra mange klubber. I sidste ende blev særligt én ting afgørende.

- Jeg får muligheden for at dække op, og det er vigtigt, for jeg vil rigtig gerne være en tovejsspiller. Det er meget ekstraordinært i Berlins pakke – at jeg skal være en del af forsvaret, siger Gidsel.