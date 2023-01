Derfor valgte populær træner Odense

Med 15 mesterskaber, 12 pokaltitler og 2 Champions League-triumfer har Ole Gustav Gjekstad bevist, at han kan få håndboldhold til at lykkes.

Fra den kommende sæson skal han stå i spidsen for Odense, som han både skal fastholde i toppen af dansk håndbold og føre helt frem på den europæiske scene, hvor han selv har triumferet med Vipers i de seneste sæsoner.

Alligevel ser han det ikke som et skridt ned at tage til Odense.

- Absolut ikke. Jeg glæder mig meget, og for mig har det været vigtigt at prøve noget nyt. Jeg er glad for, at det blev Odense, for jeg tror, det er en klub med et stort potentiale i de kommende år, siger Ole Gustav Gjekstad til TV 2 SPORT.

Pudsigt nok er Odense og Vipers i gruppe med hinanden i Champions League. Det italesatte Gjekstad på mandagens pressemøde, hvor han også utrykte håb om, at de ville mødes igen i Final 4 senere på sæsonen. Allerede nu ser han nemlig Odense som et hold, der kan komme langt i Europa.

- Men der er mange hold, som kan vinde Champions League. Detaljen ligger i at vinde de vigtige kampe, og det handler meget om mentalitet. Det kan man ikke uden videre spotte ved kun at se på spillerne, så det bliver interessant at gå lidt dybere ind i det i Odense, siger Gjekstad, der har skrevet under på en treårig kontrakt.

Fra DM-guld til CL-guld

Odense Håndbold skal have ny træner, fordi Ulrik Kirkely stopper efter denne sæson. Han skal til Györ - en mulighed, han ikke kunne sige nej til.

Gjekstad er i øjeblikket i gang med sin femte og sidste sæson i Vipers. Allerede i september 2022 meldte han ud, at han ville stoppe i klubben, når hans kontrakt rinder ud den kommende sommer.

- Der sidder et håndboldhoved af en anden verden på ham. Det tiltaler mig gevaldigt. Og så har han stået i det selv som spiller, siger Odense sportsdirektør Trine Nielsen til TV 2 SPORT.

- De seneste to år med Kirkely har lagt et fundament, som vi skal arbejde videre på. To år med DM-guld vil vi gerne veksle til noget internationalt guld. Vi sigter mod Final 4, og jeg tror, at Ole kan skabe noget ro på holdet, fordi han allerede har prøvet at stå i de situationer.

Ud over Ole Gustav Gjekstad blev den hollandske stregspiller Nikita van der Vliet og den danske højrefløj Andrea Hansen også præsenteret på mandagens pressemøde. De har begge skrevet under på fireårige kontrakter.