Emil Jakobsen slår 16 år gammel rekord

Ti scoringer skulle han bruge, og ti scoringer leverede han.

Emil Jakobsen sikrede sig mandag aften rekorden for flest scoringer i en sæson, da han scorede sit tiende mål i returkampen om bronzemedaljerne mod TTH Holstebro.

Rekorden overtager han fra den tidligere Århus Håndbold-stregspiller Robert Gunnarsson, der med sine 241 scoringer tilbage i 2005 efterhånden har haft æren af den fine rekord i 16 år.

Gunnarsson har tidligere fortalt TV 2 SPORT, at han spændt ville følge med i Jakobsens rekordjagt. En rekordjagt, der nu er slut.

- Det er på tide, at den bliver slået. Jeg har jo haft den i lang tid. Og så er det godt, at det er en ung og god spiller, der slår den. Det glæder mig, for jeg var også ung, da jeg slog den, siger Robert Gunnarsson til TV 2 SPORT og tilføjer dog:

- Inderst inde bliver man lidt skuffet over, at den bliver slået. Selvom jeg er stoppet, er jeg stadig et konkurrencemenneske, siger han og griner.