Eriksen blev offer for helterolle - nu har han sat sit aftryk

- Al den her virak, der har været om Christian som fodboldspiller eller de forventninger, man måske ikke mener, der har været indfriet, kan Christian nu se tilbage på som værende noget der er passé, for nu har han sat sit aftryk. Og det er også glædeligt at iagttage, at flere af hans holdkammerater understreger hans vigtighed på holdet.

I en dybereliggende position på Inters tremandsmidtbane har Eriksen udviklet sig til at være en anden slags playmaker end i Tottenham, hvor mål og assists flere gange kom fra hans fod. Nu skal han primært bygge spillet op og bruge sin kreativitet på en anderledes måde. Længere væk fra modstandernes felt.

Andel i mesterskabet

Derfor skal Eriksen tilskrives en vigtig rolle i Inters første mesterskab siden 2010, hvorfor han nok også vil være at finde i klubben efter sommer. Men andre spillere har trods alt været mere bærende. Det vurderer TV 2 SPORTs fodboldekspert Mads Junker.

- Christian Eriksens andel i det her mesterskab har været stor i de sidste tre måneder. Men over hele sæsonen kan jeg godt finde otte andre, der har været vigtigere. For eksempel Romelu Lukaku. Det mest imponerende er, at han har grebet de chancer, han har fået af Conte. Det er en stor personlig sejr for ham, lyder det.

For nu kan Eriksen drikke et glas rødvin mere eller to og nyde billederne af euforiske fans. Inter skal nemlig ikke i kamp før lørdag, hvor Mikkel Damsgaard og Sampdoria venter.