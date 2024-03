- Folk mente, at jeg snød, siger uventet fynsk rekordholder

Der måtte et par beskeder til, før 18-årige Peter Øxenberg Hansen blev noteret som hurtigste mand på Coll de Rates på den populære motionsapp Strava.

Det fortæller Øxenberg til TV 2 Fyn, efter at han i sidste uge kørte den hurtigste tid nogensinde på den spanske stigning.

- Den blev ”gemt”, fordi Strava ville tjekke den igennem selv, for de mente ikke, at det passede. Folk mente, at jeg snød, kan man sige. Men så skrev jeg til dem og fik dem til at godkende det. Det skete et par gange, hvor jeg så fik dem til at gøre den permanent, fortæller Peter Øxenberg Hansen.

Rekorden blev sat 21. marts, hvor Øxenberg sad i læ af sine coloQuick-holdkammerater på den første del af stigningen. Det er der ikke noget i vejen med – men det gik altså så stærkt, at der var mistanke om andre former for hjælp, hvilket ikke er tilladt.