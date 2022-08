Fra Middelfart til Everton: Katrine Veje har skrevet kontrakt med engelske klub

Den danske venstreback har nemlig skrevet kontrakt med storklubben Everton. Kontrakten løber to år frem til 2024.



- Jeg er så glad for at være i Everton. Jeg har altid drømt om at komme tilbage til ligaen, og Everton er også en stor klub, så det er en drøm, der er gået i opfyldelse, siger Katrine Veje til everton.tv.

Når Veje taler om at "vende tilbage", skyldes det, at hun tidligere har spillet i Premier League for Arsenal. Her spillede hun fra 2019-2020.



Masser af danskere

Katrine Veje, der var en del af det danske landshold ved det netop overståede EM, kommer til et Everton-hold fyldt med danskere.

Evertons træner, Brian Sørensen, er dansk, og det samme er spillerne Rikke Sevecke samt Sara og Karen Holmgaard.

31-årige Veje fortæller også, at det danske islæt har været med til at overbevise hende om skiftet.

- For mig er det vigtigt at føle mig komfortabel (i mine omgivelser, red.). Med Brian som manager - og det at jeg kender flere af de danske og svenske spillere - har min beslutning om at skifte til Everton været noget nemmere, siger Veje.

Den danske landsholdsspiller skifter til Everton fra svenske Rosengård. Veje har spillet 140 A-landskampe for Danmark.