Odense efterladt i uvished

Måske skal Odense Håndbold spille 1/8-finale i Champions League allerede i weekenden.

Måske skal de ikke.

Normalt afhænger den slags af de sportslige bedrifter, men Odense Håndbold er altså kvalificeret. Derimod er det usikkert, hvor og hvornår kampen skal spilles, og derfor kommer træner Ulrik Kirkely med et opråb for at få afklaring:

- Der er ikke noget, der er fastlagt endnu. Vi venter stadig på en afgørelse, og jeg kender ikke engang en deadline for en afgørelse, fortæller træner Ulrik Kirkely til TV 2 SPORT.

Odense udfordring er, at modstanderen er norske Vipers Kristiansand, og på grund af coronarestriktioner kan Odense ikke bare lige rejse til Norge for at spille kampen. Derfor skal der findes en anden løsning, og den beslutning har Odense ventet på i flere dage.

- Jeg har stor forståelse for coronaistuationen. Det tror jeg, vi alle sammen har. Men man blive nødt til at træffe nogle beslutninger. Vi møder jo ikke bare til en op til en kamp og spiller. Vi planlægger træninger og belastning af spillerne, og det er svært, når man ikke kender terminerne for kampene, siger Kirkely og tilføjer:

- Jeg savner, at man tager spillerne mere seriøst.

I fodbold blev en lignende udfordring løst ved at spille én i stedet for to kampe om avancement. Den mulighed har Ulrik Kirkely ikke hørt om, og derfor forbereder han sig på at skulle spille to kampe i løbet af de næste par uger. Enten med en uges mellemrum, der virker som det mest sandsynlige, eller måske som et dobbeltopgør den 13. og 14. marts.

Odenses program de næste uger

3. marts: Ude mod Vendsyssel

6./7. marts, måske: Ude mod Vipers

10. marts: Hjemme mod Viborg

14. marts: Hjemme mod Vipers

Ifølge Ulrik Kirkely kan afgørelsen komme i løbet af mandag. Eller tirsdag. Eller onsdag eller torsdag eller fredag.

- Jeg frygter, at vi står sidst på ugen og får at vide, vi skal spille lørdag eller søndag. Hele setuppet mangler vi afklaring på, så vi kan planlægge vores tid, siger den frustrerede træner.