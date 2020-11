Pres forkorter Groots karriere - hun bliver ikke den sidste, siger ekspert

Kritikken har eksisteret gennem flere år, og nu er konsekvensen et karrierestop fra en af verdens bedste kvindelige håndboldspillere.

Håndboldsportens største stjerner har længe klaget deres nød over et kampprogram med klub- og landshold, som er for komprimeret og voldsomt.

Mandag meddelte Odense Håndbolds hollandske stjernespiller Nycke Groot, at hun efter indeværende sæson stopper.

- Det er rigtig hårdt både at være i Champions League og til slutrunder. Der er bare for mange kampe, synes jeg. Man har korte pauser og ikke tid til at restituere og få lidt mentalt overskud. Det har helt sikkert været med til at forkorte min karriere, siger hun til TV 2 SPORT.

Genfandt ikke glæden

I fire år spillede hun i den ungarske storklub Györ, med hvem hun tre gange vandt Champions League.

Sidste år valgte hun at stoppe på landsholdet og skiftede til Odense Håndbold i håb om mere overskud. Hendes krop var slidt, og hun havde mistet håndboldglæden.

Men i Odense har hun stadig været med i Champions League, ligesom hun spiller et hav af kampe i ligaen og pokalturneringen, så håndboldglæden og overskuddet vendte ikke tilbage.

- Jeg har haft svært ved at finde glæden, når man ikke rigtig præsterer, og mange ting ikke lykkes, siger hun.

- Jeg har en krop, der begynder at være meget slidt. Det betyder, at jeg ikke har det mentale overskud til at yde det, der skal til på det her niveau.

- Det er rigtig hårdt at være med på topplan, når man både spiller Champions League, spiller slutrunder og er med i toppen. Det er der, de rigtig sjove kampe er, så man vil det også gerne, men det gør, at man er mere slidt og har mindre tid til at restituere, så set i bakspejlet havde det været bedre for mig med færre kampe og mere fri.

Nycke Groots 2018/19-sæson I 2018/19-sæsonen spillede Nycke Groot i Györ, mens hun i december var med til EM med det hollandske landshold. Györ spillede i den sæson 26 liga-, 3 pokal- og 14 Champions League-kampe. Hollands spillede 3 testkampe før EM, hvor de var med i finaleweekenden og spillede i alt 8 kampe. Efter EM-slutrunden besluttede Groot sig for at stoppe på landsholdet. Kort efter meddelte hun sit skifte til Odense Håndbold fra sommeren 2019. Se mere

'Bliver ikke den sidste'

Nycke Groot har taget konsekvensen som en af de første spillere i absolut verdensklasse og stopper 'før tid'.

- Men hun bliver ikke den sidste. Der er grænser for, hvad krop og mental sundhed kan håndtere, siger TV 2 SPORTs håndboldekspert Bent Nyegaard.

- Vi har snakket om det i fem år, og kampprogrammet bliver bare mere og mere intensivt. Det er en skam, og jeg tror, der er to konsekvenser af det her. Det er klubberne, der betaler gildet, så jeg tror, vi vil se flere afbud til landsholdshåndbold. Og så bliver der tidligere karrierestop. Det er synd for dig og mig, for sporten og for alle dem, der kan lide at se håndbold.

Nycke Groots træner i Odense Håndbold bakker op.

- Der er bare for mange kampe. Naturligvis især for de dygtigste, siger Ulrik Kirkely til TV 2 SPORT.

- Det er ærgerligt, at en så dygtig spiller og så stor en profil stopper på grund af blandt andet slitage. Men det er en del af gamet, som det er i dag. Jeg håber blot, vi får taget vare på det og får kigget på en struktur, der gør, at vi kan give spillerne mere pause og bedre restitutionsmuligheder og dermed også øge kvaliteten.

Den 32-årig hollænder bliver regnet som en af historien største. Ifølge Bent Nyegaard er hun i samme klasse som Anja Andersen, Bojana Popovic og Camilla Andersen.

Tænkt over karrierestop længe

Mandag meddelte hun så sine holkammerater i Odense, at denne sæson bliver hendes sidste.

- Det er stadig lidt mærkeligt at sige det højt, men jeg føler også meget ro i maven omkring beslutningen. Det er rigtig dejligt, siger Groot.

- Jeg har tænkt over det længe. Håndbold har været mit liv i megalang tid, så det er ikke lige en beslutning, der bliver taget over natten. Jeg har gået med følelsen og prøvet at sige det højt et par gange til mine nærmeste. Nu er jeg klar over, at det skal ske.

Hun forklarer, at hun ikke har været i stand til at tage lidt lettere på tingene. Hun vil "præstere max" hver eneste gang. Fysikken kan ikke klare meget mere, og deraf er lysten til at spille spillet aftaget.

Vil have en 'ordentlig' afslutning

Udover et hav af klubtitler var hun med til at bringe Holland op i verdenstoppen. Fra 2016 til 2018 var hun med til at vinde to sølv- og to bronzemedaljer ved EM og VM.

Det er slut, og det samme er karrieren lige om lidt.

- Jeg glæder mig til at gøre det her ordentligt færdigt, give den max gas og nyde det sidste, siger Nycke Groot til TV 2 SPORT.

- Der er mange ting i min karriere, jeg har været glad og taknemmelig for at have oplevet. Min drøm har altid været at spille i Danmark, og den blev opfyldt ret tidligt, men selvfølgelig også at vinde Champions League.

Nycke Groot kom til Danmark som 18-årige, hvor hun spillede for Team Tvis Holstebro. Siden skiftede hun til FC Midtjylland før det store skifte til Györ.

På landsholdet nåede hun 141 landskampe.