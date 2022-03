Se sammenligningen: Derfor er Axelsen i hælene på danske legender

På vej til at oprette kæmpe domæne

Ifølge TV 2 SPORTs badmintonekspert Joachim Fischer er vejen til triumfen og det øjeblikkelige niveau et billede på, at det er muligt for Viktor Axelsen sætte endnu flere streger under sit navn i historiebøgerne.

- Han rangerer rigtig højt. Fire finaler i streg. To sejre. Der er ikke noget, der ikke taler for, at han ikke står her igen næste år. Så han er på vej til at oprette et kæmpe domæne for sig selv i All England.

Selvom Viktor Axelsen nu har spillet All England-finale fire gange, skal han som minimum bruge fire år mere, hvis han har en målsætning om at komme op på siden af Morten Frost og Erland Kops, der begge har været i otte finaler.

- Det kan godt lade sig gøre, men man må tage det et år ad gangen, for herresinglekategorien er hård at dominere. Men lige nu dominerer han den i hvert fald, og det er vi alle fulde af beundring over, siger Joachim Fischer.

Erland Kops har vundet All England syv gange fra 1957-1967, mens Frost vandt den prestigefyldte turnering fire gange i 80'erne. Historiens mest vindende spiller er indonesiske Rudy Hartono med otte titler.