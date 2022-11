Alle har god grund til at rette i forskudsopgørelsen, men for især én gruppe er det særligt vigtigt

Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm siger til Ritzau, at renten på visse låntyper er steget med op mod tre procentpoint.

Har man et sådan lån på to millioner kroner, løber det i givet fald op i ekstra renteudgifter for 60.000 kroner.

Det øgede rentefradrag har en værdi på 15.000 kroner, hvilket svarer til 1250 kroner ekstra i hånden hver måned.

Mange penge at hente

Men det er ikke kun boligejerne, der med fordel kan gå forskudsopgørelsen efter i sømmene.

De fleste er berettiget til fradrag. Og især i en tid hvor det for mange er ”svært at få enderne til at mødes” i økonomien, mener forbrugerøkonom hos Nordea, Ida Marie Moesby, at det er ekstra vigtigt at kigge grundigt på sin forskudsopgørelse.

- Det kan være mange penge, man går glip af, hvis man ikke får de rigtige fradrag med, siger hun.

Få styr på fradragene

Skattefradrag er noget af det, der kan skabe lidt ekstra luft i budgettet i en tid med stigende energipriser og høj inflation.

Der kan være mange, der sidder og ikke ved, at de kan få fradrag, og her henviser Nordeas forbrugerøkonom til Skats guide på området, der gennem en række spørgsmål skal gøre borgerne klogere på, hvilke fradrag, de er berettiget til.

- I år er det ekstra vigtigt, at man ikke går glip af fradrag, fordi det er penge, man ikke får igen, Ida Marie Moesby fra Nordea.

Henning Boye Hansen understreger, at mange danskere fejlagtigt tror, at lønnen er det vigtigste at rette i. Men det er faktisk fradragene, der kan påvirke økonomien mest i sidste ende.



- Det er ofte fradragene, der fører til restskatter, fortæller han.

De vigtige fradrag

De danskerne, der indtil nu har gjort gavn af håndværkerfradraget, og som regner med at bruge det næste år, skal være ekstra opmærksomme. Det blev nemlig fjernet 1. april i år.

Dog kan danskere, der får rengøringshjælp eller pudset vinduer stadig få fradrag på serviceydelser, da det såkaldte servicefradrag nemlig stadig er tilgængeligt.

Ida Marie Moesby fortæller, at også kørselsfradrag kan være ændret for mange efter år med meget hjemmearbejde. Hun mener, fradragene generelt er vigtige at tjekke op på.



Danskere med overskud i økonomien kan sætte fradragene lavt, så de får penge tilbage i skat. Hos dem med en mere trængt økonomi kan det omvendt være en fordel at sætte fradragene helt præcist, så de får flest mulige penge mellem hænderne hver måned, lyder rådet fra skatteekspert Henning Boye Hansen.