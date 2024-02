Andreas røg ud af X-Factor og fik succes – nu udgiver han ny musik

Alligevel skammede han sig i mange år over deltagelsen i talentprogrammerne, og da han et par år senere søgte ind på musikkonservatoriet, nævnte han heller ikke sin fortid i ansøgningen.

- Der var noget modstridende i, at jeg har fået den anerkendelse og været på tv, men i det miljø havde jeg en idé om, at det ville være et større tabu end en fordel, men nu er jeg nået et sted, hvor mange af de ting, jeg har fået ud af det, ikke kan købes for penge, fortæller han.

Eksponent for den bløde mand

Siden X Factor og The Voice er der sket meget for Odbjerg. Hans sange er blevet streamet mere end to millioner gange, og de har været svære at undgå.

Og det er der god grund til, lyder det fra chefredaktør på musikmediet Gaffa, Ole Rosenstand Svidt.

- Han er meget i øjenhøjde med publikum og har nogle catchy sange og gode tekster, som folk kan relatere til, siger han til TV 2.

Han forklarer, at Andreas Odbjerg er god til at lave sange, der er poppede, men som også har kant, noget humor og selvironi. Og så peger han på, at Odbjerg kom frem nogenlunde samtidig med en anden populær kunstner, Tobias Rahim, på hittet 'Stor mand'. De har begge noget, som tapper ind i tiden, mener han.

- De er på sin vis begge eksponenter for den moderne bløde mand, som måske kan være selvironisk og vise følelser, og det tror jeg rammer godt ned i dagens ungdomsliv, siger Ole Rosenstand Svidt.

Trods populariteten af hans sange er det dog med nerver, at Andreas Odbjerg ser frem mod udgivelsen af sit nye album.