DBU kritiserer UEFA efter tysk læges kommentar om Eriksen - lægen beklager nu forløbet

Derfor har man rettet henvendelse til UEFA:



- Vi har sagt til UEFA, at det ikke er hensigtsmæssigt, at vi skal se noget gengivet på den her måde, fortsætter Jakob Høyer.

Tysk læge beklager

TV 2 har talt med Jens Kleinefeld, som er meget ked af situationen, som han kalder en misforståelse. Han fortæller, at han ikke er særligt medietrænet, og at hans hensigt var at give et interview om arbejdet med at genoplive spillere.

Han ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen, men siger selv, at han har undskyldt til den danske stab.

- Det var ikke min hensigt at tale om Christian Eriksen, og det var kun min hensigt at tale om, hvor vigtigt arbejdet med genoplivning er, siger Jens Kleinefeld, som blandt andet er specialist i intensivbehandling og akutmedicin. Derudover arbejder han også som officiel dopingkontrollør for forskellige sportsbegivenheder i verden.

Faldt om ud af det blå

Christian Eriksen faldt om ud af det blå i slutningen af første halvleg i kampen mod Finland.

Hurtigt stormede landsholdets lægestab ind på banen, og kort efter fulgte UEFA's lægestab. Med et stød fra en hjertestarter blev Christian Eriksen så genoplivet.