Det skal du vide om revaccination

Myndighederne opfordrer til at bruge bookingsystemet i ydertimerne for at undgå kø.

Samtidig er bookingsystemet ændret, så det nu er blevet lettere at ændre sin vaccinetid, siger Søren Brostrøm.

Hvad hvis jeg er under 40 år?

Under pressemødet mandag blev Søren Brostrøm spurgt til, om der også tænkes i at fremrykke tredje stik for borgere på 39 år og under. Men det er for tidligt at sige, svarede direktøren hos Sundhedsstyrelsen.

- Vi har ikke på nuværende tidspunkt vurderet, at vi vil fremrykke for den gruppe. Der er meget få under 40 år, som får en alvorlig sygdomsforløb med covid-19, sagde han.

Slutvis tilføjede han, at Sundhedsstyrelsen løbende vurderer, om den yngre målgruppe skal få tilbudt revaccination tidligere.