Familier spærret inde - vej oversvømmet i begge ender

Beboere på Nielstrupvej i det sydlige Odense har i den grad mærket til vandmassernes hærgen på en meget våd lørdag i februar.

- Vi er lukket inde. Der er en kraftig oversvømmelse i begge ender af vejen, fortæller Susanne Hansen til TV 2.

Hun er sammen med de øvrige beboere træt af situationen. Og bekymret. Hvis uheldet virkelig er ude.

- Hvis der sker noget livsfarligt, kan en ambulance måske ikke komme ud, siger hun.

Biler er "druknet"

Der står en lille halv meter vand i den ene ende af vejen og lidt mindre i den anden. Nok vand til, at beboerne ved en tidligere oversvømmelser har set et par biler "drukne" i forsøget på at komme igennem.

- Vi har lørdag haft fat i Odense Kommune, men de siger, at de ikke kan gøre noget ved problemet, siger Susanne Hansen.

Odense Kommune bekræfter overfor TV 2, at man har været ude at besigtige konsekvenserne af de seneste regnskyl.

- Jeg forstår udmærket beboernes frustration, siger Peter Kildegaard, vagthavende ved Vejmyndigheden i Odense Kommune.

Dræn kan ikke suge nok

Han forklarer, at det er et underdimensioneret dræn under et nærliggende skinnelegeme, som ikke kan få vandet til at løbe væk. Og at det påhviler BaneDanmark at tage sig af problemet.

- Når der er tale om togskinner, har vi hverken hjemmel eller ekspertise til at gå ind og udbedre problemet. Fredag var vi ude med en spuler for at få "hul igennem", men mere har vi ikke kunnet gøre, siger Peter Kildegaard.

TV 2 har været i kontakt med Banedanmark, som oplyser at togdriften ikke er påvirket, men at man vil se nærmere på vandmasserne ved Nielstrupvej.

- Vi har en mand på vej derud, siger vagthavende fra Banedanmark til TV 2.

Mere regn på vej

De kommende dage ventes der endnu mere vand, lyder det fra TV 2 Vejret.

Søndag vil et større regnvejr løbe lige syd om Danmark, så her holder det stort set tørt det meste af dagen. I syd ventes der dog at falde mellem to og fem millimeter regn.

Herefter vender regnen tilbage på landsplan og det forventes, at der vil komme flere steder med oversvømmelser.

Mandag vil et hidsigt lavtryk nord for Skotland sende et større regnvejr ind over Danmark om aftenen.

Tirsdagen er med byger, og måske vil et nyt lavtryk ankomme onsdag.

Regn kan koste 40 milliarder

Problemerne på Nielstrupvej i Odense - og andre steder i landet denne lørdag - er et vink om de problemer, Danmark kan stå overfor, hvis tendensen med meget våde vintre fortsætter de kommende år.

TV 2 besøgte mandag skybrudstunnellen under Strandboulevarden. I øjeblikket er tunnellen cirka 250 meter lang, men når projektet er færdigt, skal den strække sig over cirka 1100 meter.

Ifølge en analyse fra fonden Realdania skal landets kommuner frem mod 2035 investere 40 milliarder kroner for at kunne håndtere de stigende regnmængder.