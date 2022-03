Gitte Andreasen fik et chok over sin gasregning: - Det gør mig gal og ked af det

Men hun har også tandlægebesøg, bilreparationer og - værst af alt - familiebesøg for at se barnebarnet i kikkerten, når hun står med sparekniven.

- Det gør mig gal, og det gør mig ked af det. Men mest ked af det, siger hun.

Evig spekulering

Gitte Andreasen og hendes mand har forsøgt at spare på gassen ved at undlade at bruge så meget varmt vand og ved at skrue lidt ned for temperaturen i huset.

- Men jeg arbejder som dagplejer, så jeg skal opretholde en vis temperatur i huset. Jeg kan ikke bare sige, at nu skruer vi ned på 19 grader, forklarer Gitte Andreasen.

Hun efterlyser mere hjælp fra staten.

- Jeg håber, at vores regering kan gøre noget for at hjælpe os. Vi er jo ikke den eneste familie, der er hårdt ramt. Priserne stiger simpelthen så stærkt, at vi ikke er sikre på, at vi kan blive ved med at holde til det, siger hun.

Lige nu overvejer parret at tage et lån og skifte til varmepumpe. Men de er i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig, når elpriserne også stiger.

- Hver evig eneste dag spekulerer jeg på, hvad vi kan gøre, og hvornår priserne mon stiger igen, siger hun.

Minister afviser hjælp

Hos Skatteministeriet er der dog ingen hjælp at hente for de omkring 400.000 danske husstande med gasfyr. Ministeriet vil hverken røre ved statsafgifterne eller momsen på naturgas.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) henviser til, at regeringen sammen med flere af Folketingets partier allerede har besluttet at give engangsbeløbet på 3750 kroner til familier med en samlet årlig husstandsindkomst på under 550.000 kroner.