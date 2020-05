Kims taber sag om firkantede chips

Når du fremover sætter tænderne i en firkantet chip med riller, er det ikke sikkert, at den kommer fra Kims i Søndersø.

I en nylig sag har Sø- og Handelsretten nemlig afvist, at Kims kan få eneret på sine firkantede 'Snack Chips'.

Chipsen er kendt for dens rillede overflade, som er med til at sikre en bestemt konsistens og smagsoplevelse.

- Fordi chipsenes form har denne funktion - altså opnår et såkaldt teknisk resultat - er det ikke muligt at registrere den firkantede og rillede chips som et varemærke, siger varemærkechef ved Patent- og Varemærkestyrelsen, Hannah Holm Olsen.

Havde Kims fået eneret på den rillede og firkantede udformning, ville konkurrenter ikke kunne markedsføre produkter, der sikrer samme smagsoplevelse, lyder det i en pressemeddelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Ansøgte i 2014

Sagen om retten til den rillede og firkantede chip startede i 2014, hvor Kims ansøgte om at få 'Snack Chips' registreret som et tredimensionelt varemærke.

Men efter en indsigelse i 2015, blev varemærket efter kort tid ophævet.

Sagen gik herefter videre til Ankenævnet for patenter og varemærker, der besluttede, at mærket skulle forblive ophævet.

Og nu har sagen så været en tur forbi Sø- og Handelsretten, hvor Kims altså endte med at tabe sagen.

