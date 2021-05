Nabo satte sit hus til salg en halv time efter nyheden om nyt udrejsecenter

Hvis det ikke var for bladene på træerne, kunne han se derover fra sin have.

Kim Hansen er nabo til det tidligere asylcenter Holmegård på det sydlige Langeland, og han er derfor både bekymret og frustreret over nyheden om, at regeringen vil placere et nyt udrejsecenter for kriminelle udlændinge netop her.

- Jeg frygter det værste. Det er jo hårdkogte kriminelle, og man ved ikke, hvad de kan finde på. Jeg synes ikke, det er betryggende, at de kommer herned og kan færdes frit omkring, siger han.