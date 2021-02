Overblik: Her er eksperternes anbefalinger til genåbning 1. marts

I forhold til udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi indstilles det, at forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer.

Indsatsgruppen indstiller, at:

Vestjylland og Nordjylland dækker over disse 19 kommuner: Vesthimmerland, Aalborg, Læsø, Jammerbugt, Thisted, Herning, Ikast-Brande, Frederikshavn, Rebild, Holstebro, Lemvig, Brønderslev, Morsø, Mariagerfjord, Hjørring, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Struer og Skive.

Hvis smittesituationen også egner sig i andre landsdele vil de også kunne foretage samme genåbning efter 14 dage (15. marts). En genåbning for de sidste landsdele forventes at kunne ske efter påskeferien 5. april, hvis smitteudviklingen på det tidspunkt skønnes tilfredsstillende.

- Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage hver anden uge. En forudsætning er, at der foretages test to gange om ugen.

I de to landsdele indstiller indsatsgruppen, at:

Bornholm

Indsatsgruppen indstiller for Bornholm, at:

- Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler), inklusiv klubtilbud genåbnes.

- Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler med videre genåbnes.

- Liberale serviceerhverv genåbnes med krav om mundbind.

- Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer.

Der gælder en række forudsætninger for Bornholm:

- Alle anbefales at blive testet én gang om ugen.

- Anbefaling om to ugentlige tests af lærere, elever og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser.

- Krav om fremvisning af negativ test for at kunne rejse til og fra Bornholm via færge eller fly.

- Krav om dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsforløb for kunder i de liberale erhverv.

- Supplering med forsøg med spildevandsovervågning for covid-19, når dette er klart.

