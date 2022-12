Rasende kunde spyttede efter ung elev – nu vækker julehandlen frygt

Efter at have været ansat i Bilkas kundeservice i tre år er Mathilde Johansen med egne ord blevet "rimelig hårdnakket".

Som ansat i Bilka i Odense har hun både oplevet kunder banke i bordet i frustration, overfuse hende og hendes kolleger med skældsord og kaste med varer ind over kassen. Men forleden gik en kunde langt over stregen og efterlod Mathilde Johansen i chok.

Kunden var taget i Bilka efter en bestemt vare, men da Mathilde Johansen måtte meddele hende, at varen ikke var på lager, spyttede kunden efter hende.



- Jeg blev enormt chokeret. Der er jo ikke nogen, der forventer at stå på arbejde og pludselig få en spytklat efter sig. Jeg blev ked af det, siger Mathilde Johansen, der er management-trainee (elev red.) i Bilka, til TV 2.

Pressede af kriserne

Selvom Mathilde Johansen er vant til at håndtere situationer, hvor kunder bliver arrige og måske endda udadreagerende, så har hun på det seneste mærket en stigende frustration blandt kunderne. En frustration, som, Mathilde Johansen mener, er opstået på grund af inflationen og energikrisen.

- Kunderne er pressede. Vi har en økonomisk situation, der gør, at det er mere presset at komme ud og handle, og vi kan tydeligt mærke, at kundernes lunte er blevet kortere, siger Mathilde Johansen.

Problemet er bare, at det går ud over Mathilde Johansen og hendes kolleger, og det kan sagtens ske flere gange om dagen, at en kundes opførsel giver hende ondt i maven, forklarer hun.

Frygter julehandlen

Mathilde Johansen har helt ret i sin vurdering af, at kunderne i højere grad føler sig pressede – og især har hun ret i, at der er flere sager, hvor kunder overfuser eller opfører sig truende over for ansatte.

Dagligvarekoncernen Salling Group, der ejer Føtex, Netto og Bilka, oplever en stigende grov tone i sine butikker. Udviklingen tog til under coronapandemien, men i kølvandet på inflation og energikrise er problemet eskaleret, siger HR-direktør i Salling Group, Louise Gade, til TV 2.

Det har fået Salling Group til at slå sig sammen med fagforeningen HK Handel om en kampagne, der skal gøre kunderne opmærksomme på den hårde tone. Frygten er, at julehandlen kombineret med kriserne vil gøre problemet med den hårde tone over for de ansatte endnu værre.

- Det er jo rigtig alvorligt, for det påvirker alle. Det fjerner arbejdsglæden og kan betyde, at der ikke er nogen, der vil arbejde inden for faget, siger Mette Høgh, der er formand for HK-Handel, til TV 2.

Tilbage bag kassen i Bilkas kundeservice har Mathilde Johansen bare ét ønske til kunderne i anledning af, at julehandlen begynder.

- Jeg vil opfordre kunderne til at tænke over, at der er et menneske bag den blå skjorte, og at vi også har enormt travlt, og at vi gør vores allerbedste, siger hun.