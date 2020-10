Sådan spredte virus sig i hjemmet, da Faaborg-ægtepar blev smittet med covid-19

Sygdommen ramte uden varsel.

Klaus von Essen havde netop sat sig ind bag rattet i sin blå Hyundai i20 for at køre hjem fra sit arbejde, da han blev dårlig.

- Det var som at få en hammer i ansigtet. Jeg blev bare dårlig og fik feber, fortæller han.

Hvad han var blevet ramt af, vidste han ikke præcis, men han havde en mistanke.

Godt vi ikke lukkede nogen ind Inge von Essen, blomsterdekoratør

Klaus' hustru, Inge von Essen, var nemlig allerede testet positiv for coronavirus og lå i sin seng hjemme i parrets parcelhus i Faaborg.

Hvordan han var blevet ramt, kunne Klaus von Essen heller ikke vide. Han kunne heller ikke se antallet af mikroskopiske dråber med virus, der spredte sig hjemme i stuen og lagde sig på møbler, lamper og fjernbetjeningen til ægteparrets tv.

Hvornår er man syg?

Men der findes folk, der kan opspore virus, og derfor er det nu muligt at kortlægge, hvordan smitten spredte sig i parcelhuset i Faaborg, og hvor længe der fandtes coronavirus på familiens møbler.

Hverken Klaus eller Inge von Essen blev så syge, at de måtte indlægges, og mens de var hjemme, kom de til at tale om, hvornår de kunne tillade sig at tage på arbejde igen.

Ifølge myndighedernes anbefaling er man klar igen 48 timer efter symptomernes ophør, men Inge og Klaus von Essen følte sig ikke helt overbeviste.

De valgte derfor at kontakte TV 2.

- Håber I har nogen, der kan give mig et svar, skrev Inge von Essen.

For at undersøge sagen allierede TV 2 sig med laboratoriet Eurofins, der kan finde coronavirus på overflader ved at anvende den samme type test, der bruges på tusindvis af danskere hver dag for at opspore sygdommen.

SÅDAN TESTEDE VI Eurofins’ test kan finde spor af coronavirus på overflader ved en såkaldt PCR analyse. Overfladen skrabes med en vatpind, der efterfølgende bliver brugt til at udvinde DNA eller RNA fra de celler, der blev skrabet op. Virus dør i processen, mens man udvinder dens RNA, derfor er det i denne test ikke muligt at afgøre om prøven bestod af levende eller død virus.

Testen afslører, om virussens genetiske kode findes i det materiale, man undersøger. Den fortæller dog ikke, om virussen er død eller levende.

Det er kun levende virus, der smitter, og en tommelfingerregel siger, at jo større mængder spor af virus, man finder, jo større er risikoen også for, at der er levende virus til stede.

Dermed kan Eurofins test godt give et billede af, hvor man kan forvente at finde levende virus.

Klaus og Inge von Essen sagde ja til at lade en laboratorietekniker undersøge deres hus, mens de var syge, for at finde ud af, hvor - og hvor længe - der var spor af virus.

Smittet ved en 50-årsfødselsdag

Smitten kom allerede ind i huset i Faaborg lørdag 29. august 2020. I sagens natur er der ingen laboratorietests fra de første dage, men sygdomsforløbet tyder på, at Inge von Essen smittede sin mand derhjemme.

Parret var til 50-årsfødselsdag hos en bekendt den lørdag. I dagene efter festen fik Inge von Essen lidt ondt i halsen, men hun troede, at det var, fordi hun havde siddet i træk fra et åbent vindue.

Onsdag 2. september ringede værtinden fra fødselsdagsfesten imidlertid og fortalte, at Inge von Essens sidemand var blevet syg, og at der var mistanke om coronavirus.

Der kan forekomme situationer, hvor en person, som følger de angivne retningslinjer, stadig kan være positiv for covid-19 Mail fra Statens Serum Institut

Om fredagen ringede værtinden igen og fortalte, at sidemanden var testet positiv.

Så gik Inge von Essen øjeblikkelig hjem fra arbejde og ringede til lægen, men det var først muligt at blive coronatestet lørdag.

Ægteparret aftalte også at dele huset op for at undgå smittespredning, så de sov i hver sin seng, og Klaus von Essen overtog madlavningen.

Resultatet af coronatesten kom søndag, og den viste, at Inge von Essen var smittet med coronavirus, mens der ikke var spor af smitte i halsen på Klaus von Essen.

Inge fik til gengæld pandehulebetændelse og feber - hun oplevede hverken vejrtrækningsproblemer eller hoste.

Klar til job?

Mandag blev Klaus von Essen testet igen, men den viste stadig, at han ikke var smittet, så han kunne fortsætte med at gå på arbejde lige ind til torsdag, hvor sygdommen ramte ham som en hammer i ansigtet, mens han sad bag rattet i sin bil.

- Jeg fik feber, og jeg gik i seng, da jeg kom hjem, siger Klaus von Essen.

Inge von Essen så ham næsten ikke de efterfølgende dage, og mandag 14. september viste en test, at Klaus von Essen også var smittet med coronavirus.

Han hostede kun lidt og havde ellers bare influenzasymptomer.

Imens Klaus von Essen lå syg, fik hustruen det bedre. Tirsdag 15. september følte hun sig rask og begyndte at undre sig over, om det var smart at møde på job allerede torsdag, som, myndighederne siger, er ok.

Og så var det, at ægteparret henvendte sig til TV 2.

En laboratorietekniker fra Eurofin besøgte parcelhuset i Faaborg torsdag 17. september for at undersøge, hvor mange spor, der var af coronavirus.

Klaus von Essen havde stadig feber, og besøget måtte foretages i beskyttelsesudstyr.

Ingen virus på hænderne

Teknikeren testede i alt 20 overflader for spor af virus, og resultatet viser noget om, hvor svært det kan være at forudsige, hvor der sidder virus.

Jeg mener ikke, at jeg har været i nærheden af kommoden inde i stuen Klaus von Essen, lagermedarbejder

For eksempel blev der taget prøver fra hænderne på både Klaus og Inge von Essen samt fra deres toilet og det termometer, de brugte til at måle deres kropstemperatur med.

Til gengæld fandt han store mængder i Klaus' mundbind og på overfladen af kommoden i Klaus' soveværelse.

Parrets tablet, der lå på stuebordet, var også fyldt med spor af virus.

- Det er en, vi bruger og rører ved adskillige gange i løbet af dagen. Og så er det, jeg tænker: Hvis han nu afsætter virus på den, og jeg så rører den, og så har jeg virus på mine hænder, og hvad så med det næste, jeg rører ved?, siger Inge von Essen.

Uforudsigelig spredning

I de dage, hvor jagten på spor efter virus fandt sted, gjorde Klaus og Inge von Essen rent som normalt, og da teknikeren dukkede op igen dagen efter, var nye områder inficeret, mens andre nu var fri for virus.

Overfladen på kommoden i soveværelset var nu ren, men til gengæld var der nu smitte på skuffekanten samt på en kommode i stuen og en lyskontakt.

- Det er skræmmende, jeg mener ikke, at jeg har været i nærheden af kommoden inde i stuen, siger Klaus von Essen.

Hans tablet og mundbind var også stadig fyldt med spor af virus.

Der blev stadig hverken fundet virus på ægteparrets hænder, på toilettet eller på parrets tandbørster.

Sygdomsfri med virus i kroppen

Fredag var Klaus von Essens sidste reelle sygedag, og lørdag var han symptomfri.

Dermed kunne han være taget på arbejde om mandagen, hvis han ville.

Men Klaus og Inge von Essen ville gerne se, om der stadig var spor af virus i deres hjem, inden de bevægede sig ud blandt folk.

Mandag afslørede testen så coronavirus på kommoden i soveværelset, på tabletten i stuen, på fjernbetjeningen, på tv-bordet, på Klaus von Essens natlampe samt i parrets mundbind.

Inge von Essens mundbind var dog muligvis inficeret, fordi Klaus von Essen på et tidspunkt havde rørt ved det. Under testen var der dog ikke virus på hans hænder.

Tirsdag blev der igen fundet spor af virus - denne gang på to møbler i stuen.

Test af overflader Prøve Tors 17/9 Fre 18/9 Man 22/9 Tirs 22/9 Inges mundbind Ej påvist Ej påvist Påvist** Ej påvist Klaus' mundbind Påvist** Påvist** Påvist** Ej påvist Kommode soveværelse overflade Påvist*** Ej påvist Påvist* Ej påvist Tablet stue Påvist** Påvist** Ej påvist Ej påvist Kommode soveværelse Påvist*** Ej påvist Ej påvist Kontakt til stuen Påvist** Ej påvist Ej påvist Kommode nær Klaus' lænestol Påvist* Ej påvist Påvist* Klaus' natlampe Påvist* Ej påvist Fjernbetjening stuen Påvist** Ej påvist TV bord Påvist** Påvist* Påvist*** betyder mange tusind vira Påvist** betyder middel vira Påvist* betyder få vira

Jagten på virus fortsatte helt hen til slutningen af weekenden - altså fire dage længere end vist i tabellen ovenfor.

Onsdag lykkedes det ikke at finde noget, men da teknikeren vendte tilbage torsdag 24. september, ventede der lidt af en overraskelse.

Mundbindet

Klaus von Essens mundbind og hans tablet i stuen blev undersøgt for spor af virus, og her var stadig, hvad laboratoriet betegner som en "mellemstor" mængde spor af virus.

Altså 120 timer efter Klaus von Essen begyndte at føle sig rask.

- Det er lidt interessant. For så kan vi ikke lade være med at tænke: Kan vi stadigvæk tage det med os videre eller hvad?, siger Inge von Essen.

- Hvor stor en portion virus er nok til, at vi kan tage det med videre?, spørger hun.

Det spørgsmål er ikke ret nemt at besvare.

Risiko for levende virus

Da der ikke længere blev fundet virus i huset i Faaborg, bad TV 2 Hans Jørn Kolmos, der er professor i mikrobiologi, om at se på resultaterne. Han understreger, at den test, der er anvendt i undersøgelsen, ikke kan afsløre, om der er tale om levende, smitsom virus eller døde virusrester.

- Der er blevet afsat en masse, og jo mere der er afsat, jo større sandsynlighed er der for, at der er noget af det, der er levende. Så den massive afgivelse af virus i omgivelserne og i mundbindet kunne godt indikere, at der vil være nogle af disse viruspartikler, der er levende, siger han.

Hos Statens Serum Institut bekræfter man, at 48 timers grænsen ikke er nagelfast.

I en mail til TV 2 skriver de:

- Der kan forekomme situationer, hvor en person, som følger de angivne retningslinjer, stadig kan være positiv for covid-19.

Myndighedernes valg

Det overrasker ægteparret i Faaborg.

- Skræmmende. Godt, vi ikke har lukket nogen ind. Nu bliver man en lille smule forvirret. Hvad skal jeg tro på, hvad skal jeg forholde mig til? For myndighederne siger 48 timer, og dem er vi begge to i den grad på den anden side af, siger Inge von Essen.

Professor i mikrobiologi Hans Jørn Kolmos mener dog, at 48 timers reglen er fornuftig nok.

- Det er jo et valg, man træffer. Risikoen efter de 48 timer er ikke stor – om man nu vil være 100 procent sikker eller 95 procent eller 90 procent eller 80 procent - det er jo dybest set en temperamentssag, hvor man i praksis lægger snittet, siger han.

Inge og Klaus von Essen er dog glade for, at de i sidste ende valgte at blive hjemme nogle ekstra dage.

- Jeg er glad for, at jeg ikke nåede at smitte mine kollegaer eller nogen andre. Det ville jeg have det rigtig skidt med, siger Inge von Essen.

De er begge startet på arbejde igen og har ingen mén af sygdommen.