Spionchef anklager i ny bog Trine Bramsen for at hjemsende af politiske årsager

Den tidligere FE-chef Lars Findsen har udgivet en bog med titlen 'Spionchefen - erindringer fra celle 18'.

I bogen fremgår det, at Statsministeriet ifølge Lars Findsen har været inde over sagen imod ham. Samtidig anklager han tidligere forsvarsminister Trine Bramsen (S) for at hjemsende ham af politiske årsager.

- Hvis du fjerner den øverste ledelse i tjenesten umiddelbart før tilsynets kritik, vil alle tro, at FE har gjort noget forkert, og at der er grundlag for kritikken. Og det vil være forkert, sagde Findsen ifølge bogen til ministeren.

Ifølge Lars Findsen svarede Trine Bramsen:

- Jeg er med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90.

Om Statsministeriets indblanding siger Lars Findsen i bogen, at "beslutningen om hjemsendelsen blev truffet på mødet i Statsministeriet fredag eftermiddag".

- Forklaringen lød, at “der var brug for en timeout”, fordi man ikke endnu havde læst tilsynets rapport. “For at beskytte jer er det bedst med en hjemsendelse, indtil sagen bliver undersøgt nærmere,” sagde den fungerende departementschef i Forsvarsministeriet ifølge Lars Findsen.

Socialdemokratiets pressetjeneste oplyser til TV 2, at statsminister Mette Frederiksen (S) ikke har nogen kommentarer til bogen.

TV 2 forsøger fortsat at få en kommentar fra Trine Bramsen, som i dag er transport og ligestillingsminister.

Ikke fantasi til at forestille sig de "katastrofale konsekvenser"

Det er første gang, at den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste udtaler sig så detaljeret om den yderst spektakulære sag, som går helt tilbage til sommeren 2020, hvor spionchefen blev fritaget fra tjeneste og hjemsendt.

Lars Findsen blev om formiddagen 8. december 2021 anholdt i Københavns Lufthavn, og dagen efter blev han varetægtsfængslet, sigtet for brud på straffelovens paragraf 109. Den omhandler uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger - en paragraf, der har en strafferamme på op til 12 års fængsel.

Coveret af den nye bog om tidligere FE-chef Lars Findsen. Foto: Politikens Forlag

Bogen er blandt andet baseret på dagbogsnotater fra perioden frem mod, at Lars Findsen i februar 2022 blev løsladt.

- Jeg mente, det hele beroede på en række misforståelser og en såkaldt whistleblower, der var optaget af sit eget narrativ. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, hvilke katastrofale konsekvenser den sag skulle få for tjenesten, en række betroede ansatte og mig selv, siger Lars Findsen blandt andet i bogen, som TV 2s journalister lige nu er ved at læse.

Lars Findsen har under hele forløbet afvist alle sigtelser og kaldt sagen for ”vanvittig”. Det samme gjorde han, da der 16. september 2022 blev rejst tiltale.

I tiltalen, som TV 2 har fået aktindsigt i, er der i alt seks forhold, der omhandler læk af fortrolige oplysninger til seks personer, hvoraf to er journalister. Alle forhold skal ifølge tiltalen være sket indenfor en periode på 16-17 måneder, mens Lars Findsen var hjemsendt fra tjeneste.

TV 2 har forsøgt at få et interview med Lars Findsen. Han oplyser, at han ikke torsdag stiller op til interview.

TV 2 forsøger fortsat at få et interview med forfatteren bag bogen.