Udfasning af restriktioner: Få overblikket her

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Aftalen betyder, at alle restriktioner gradvist vil blive udfaset frem til 1. oktober.

11. juni

Åbningstiden på serveringssteder udvides til kl. 24.00 og til kl. 02.00 per 15. juli 2021.

Der bliver generelt åbnet for salg af alkohol indtil klokken 24.00 - det gælder også i detailhandlen.

14. juni

Krav om mundbind og visir bliver udfaset på alle områder undtagen for stående passagerer i den kollektive transport. Mundbind og visir udfases helt den 1. september 2021.

Ophævelse af coronapasset begynder på de steder, hvor der er mindst smitterisiko, herunder blandt andet på biblioteker, fritids- og foreningsaktiviteter, aftenskoler og folkeuniversitetet. Det gælder ikke idrætsliv.

Dagtilbud, grundskoler, SFO, klubtilbud, efterskoler og ungdoms- og voksenuddannelser har mulighed for at vende tilbage til en normal hverdag, men opfordringen til to ugentlige test i grundskolen, efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler fortsætter frem til og med september. Opfordringen gælder ikke personer, der er vaccineret eller har været smittet.

1. juli

En pcr-test er nu ikke længere gyldig i kun 72 dage, men i 96 timer - altså fire dage i stedet for tre. Det betyder, at der vil ske ændringer i coronapas-appen, og det er forventningen, at det vil ske i slutningen af juni.

Forsamlingsforbuddet indenfor bliver hævet til 250 personer.

Arealkrav og anbefalinger om afstand bliver ophævet for serveringssteder, hvor gæster "i det væsentlige" sidder ned.

15. juli

Åbningstiden på serveringssteder udvides fra klokken 24.00 til 02.00.

Forbud mod salg af alkohol lempes yderligere.

1. august

Krav om coronapas ophæves for:

Arrangementer med færre end 2000 tilskuere.

Spillesteder, teatre og biografer med færre end 500 tilskuere

Museer

Forlystelsesparker

Zoologiske haver

Indendørs idrætsaktiviteter

Markeder

Messer og dyrskuer

Konferencer og møder

Udendørs idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe

Udendørs motionsbegivenheder

For Fitnesscentre overgås til en daglig stikprøvekontrol med coronapas





Afstandskrav og krav om sektionering for store udendørs arrangementer med siddende publikum bliver ophævet. Det gælder i den udstrækning for steder, hvor der er faste pladser og registrering af deltagere.

1. september

Krav om coronapas ophæves for:

Serveringssteder med mere

Fitness

Udendørs og stående arrangementer, herunder festivaler

Sommerlejre, spejderlejre, stævner med mere

Indendørs arrangementer med siddende publikum

Legelande, badelande med mere

Liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt





Nattelivet, herunder diskoteker, natklubber og lignende, bliver åbnet, men med fortsat krav om coronapas.

Krav om mundbind og visir ophæves helt i den kollektive trafik.

Restriktioner for åbningstider samt udskænkning og salg af alkohol bliver ophævet.

1. oktober

Krav om coronapas i nattelivet og i forbindelse med udendørsarrangementer med flere end 2000 siddende tilskuere og indendørs arrangementer bortfalder.

Anbefalinger om to ugentlige test i dagtilbud, grundskoler, SFO, klubtilbud, efterskoler og ungdoms- og voksenuddannelser bortfalder.

25.000 tilskuere til kampe i Parken

Derudover fremgår det af aftalen, at øvrige restriktioner og retningslinjer fra 14. juni bliver "ensrettet og forsimplet."

- Sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasningen af restriktioner vil begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder for eksempel fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne, fremgår det af aftalen.

Aftalen indeholder også andre lempelser: