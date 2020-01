Ukendte Gasolin-bånd opdaget i New York: Tre venner bragte dem hjem til Danmark

I pladeforretningen Record Pusher i Odense kan tre musiknørder næsten ikke holde smilene tilbage. På disken ligger 11 kassettebånd med lyd fra koncerter og øvesessioner fra Gasolins tur til USA i årene 1976 og 1977.

De købte båndene på en auktion i New York for lidt over 30.000 kroner. Men det tog et års tid, inden de endelig nåede frem til Odense.

Indholdet af båndene er aldrig udgivet før. Selv kalder de tre musiknørder sig for Danmarks mest dedikerede Gasolin-fans og har fulgt bandet i over 40 år. Nu har kassettebåndene genoplivet deres passion.

- Det giver total gåsehud at høre. Vi har alle tre været igennem så mange år med Gasolin. Derfor higer vi konstant efter, at der dukker noget op, som vi ikke har hørt før, fortæller Bo Ellegaard, der ejer pladeforretningen i Odense.

Båndene indeholder blandt andet nye versioner af kendte Gasolin-sange. Hvis man spørger de tre, skal de udgives på vinyl. Men den idé møder modstand fra en central figur på optagelserne.

”De har købt katten i sækken”

Da de tre venner besluttede sig for at købe båndene, var planen blot, at de skulle lytte til optagelserne sammen. Men efter de første gennemlytninger ændrede de mening.

- Det er guldhornene inden for dansk rockhistorie, der dukkede op i New York og er endt på dansk jord. Det skal udgives, så den brede befolkning også kan få glæde af det, siger Anders Lund, der er en del af trioen.

Det ønske kan dog godt have lange udsigter, da guitarist i Gasolin Franz Beckerlee ikke ønsker, at musikken fra kassettebåndene bliver udgivet.

- De har købt katten i sækken, hvis de vil have det udgivet. Det kommer aldrig til at ske, siger Franz Beckerlee til TV 2.

TV 2 har også været i kontakt med Sony Music, der har rettighederne til Gasolins musik. De havde ikke yderligere at tilføje i sagen.

Auktion skabte spænding til det sidste

De tre Gasolin-samlere mener, at indholdet har en historisk værdi, da man ikke kender meget til bandets tur rundt i USA. Derfor var de heller ikke i tvivl, da de tilbage i 2018 opdagede, at båndene blev sat til salg.

Vi var heldige. Der plejer at sidde nogle jyske rigmænd, der byder den slags auktioner op. Hvis de for alvor var gået i gang, kunne vi ikke have været med Bo Ellegaard

- Da de kom til salg, aftalte vi at byde fælles, så vi ikke sad hver for sig og bød hinanden op, fortæller Bo Ellegaard.

Auktionen blev hurtigt budt op på 30.000, der var det loft, de havde aftalt. Kort før auktionen lukkede, besluttede de lige at smide de 800 kroner oveni, der gjorde, at de akkurat sluttede med det højeste bud.

- Vi var heldige. Der plejer at sidde nogle jyske rigmænd, der byder den slags auktioner op. Hvis de for alvor var gået i gang, kunne vi ikke have været med, siger Bo Ellegaard.

Selvom de var ivrige for at få båndene hjem med det samme, slog de koldt vand i blodet og fik en amerikansk ven til at transportere dem til Danmark. De var nemlig bange for, at båndene skulle blive ødelagt under fragten.

De tålmodige Gasolin-fans måtte derfor vente et helt år på båndene, der i mellemtiden lå sikkert i en amerikansk bankboks.

