Vanvidsbilist i Odense - se video: Betjent på jagt i 16 minutter

Når vanvidsbilister gør de danske veje livsfarlige for både sig selv og andre, er det i sagens natur politiets opgave at stoppe dem.

De seneste dage har TV 2 sat fokus på danske vanvidsbilister, og hvad der skal til for at holde dem væk fra vejene - og det er lettere sagt end gjort.

Vil man forhindre bilisterne med de mange færdselsforseelser i at bryde loven igen, skal man nemlig fange dem først.

I videoen herunder kan du komme med, når en motorcykelbetjent forfølger den dengang 28-årige Andreas R. ad både befærdede landeveje og smalle småveje.

Få minutter inden videoen starter, havde motorcykelbetjenten opdaget Andreas R., da han med 90 kilometer i timen kørte ned ad en villavej i Odense, selvom hastighedsgrænsen var 50.

Men da betjenten gav tegn med både lys, lyd og fagter, trådte vanvidsbilisten sømmet i bund, og stak af gennem det nordlige Odense.

Selvom betjenten i 16 hektiske minutter fulgte efter vanvidsbilisten, måtte han i sidste ende give op.

Pressede familiebil ud i rabatten

Mens flugten stod på, kom Andreas R. op på mindst 165 km/t, selvom hastighedsgrænsen var 80 - og det var til stor fare for både Andreas R., motorcykelbetjenten og almindelige bilister.

En af dem var Johnny, der med sin familie kom kørende i modsatte retning. Han ønsker ikke at få sit efternavn frem af frygt for repressalier fra flugtbilisten.

- Jeg havde jo børn, kone og hund med i bilen og blev faktisk nødt til at trække ud på græsset mellem vejen og cykelstien. Jorden var heldigvis ikke så blød, for så var vi nok ikke sluppet så let, fortæller han til TV 2.

Efter et kvarter mistede motorcykelbetjenten vanvidsbilisten af syne og blev nødt til at stoppe jagten.

Blev fundet i en skov

Selvom Andreas R. i første omgang var sluppet væk, gik der ikke længe, før politiet igen fik færten af ham.

Senere samme dag blev flugtbilen fundet i en skov, og kort tid efter kunne en hundepatrulje anholde ham.

Lidt mere end et år efter blev Andreas R. idømt 14 måneders fængsel og 10 års frakendelse af kørekortet – blandt andet for at flygte fra politiet, køre uden kørekort og bringe andres liv i fare.

Men det tror Johnny ikke kommer til at afholde vanvidsbilisten fra at sætte sig bag rattet igen.

Andreas R. var nemlig allerede flere gange blevet dømt for at køre bil med et frakendt kørekort.

- Der er jo desværre en hel del, der kører uden kørekort. Men man kan jo desværre ikke bure dem inde på livstid.

Lovforslag på vej

TV 2 har de seneste dage fortalt om en række vanvidsbilister - blandt andre Ahmed A. og S. Ahmad, der begge har kørt vanvidskørsel i en lang række forskellige biler.

I de fleste tilfælde tilhørte bilerne ikke vanvidsbilisterne selv, og derfor har politiet ikke kunnet konfiskere dem.

Siden er det kommet frem, at regeringen i en lovpakke, der forventes præsenteret torsdag, vil gøre det lettere at konfiskere biler i den slags sager.

Derudover skal det fremover koste vanvidsbilister 20 dages fængsel allerede ved første forseelse, lød det fra regeringen mandag.