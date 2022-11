Vi kører langsommere for at spare penge

Hvis du har undret dig over, at der er knap så meget fut i de andre bilister, når du kører på vejene, er der noget om det.

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at danskerne faktisk har lettet trykket på speederen ret markant, når de kører rundt på de danske motorveje.

Faktisk i sådan en grad, at Vejdirektoratet har kunnet registrere et fald på 2-3 kilometer i timen i gennemsnitshastigheden i forhold til sidste år på motorvejsstrækninger, hvor man må køre 130 kilometer i timen.

- Det er altså temmelig meget, lyder det fra Niels Erik Wegener Moltved, der er projektleder i Vejdirektoratet, til TV 2.

På motorveje med en hastighedsbegrænsning på 130 kilometer i timen blev der i oktober i år kørt med en gennemsnitshastighed på 118,2 kilometer i timen. De seneste to år var hastigheden på samme strækninger i gennemsnit på henholdsvis 120,2 og 121,1 kilometer i timen.

Vejdirektoratet laver et hastighedsbarometer opdelt i syv forskellige vejkategorier, og siden marts er gennemsnitshastigheden faldet i alle syv kategorier.

Godt for trafiksikkerheden

Vejdirektoratet er ikke i tvivl om årsagen til den lavere hastighed.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 er priserne på brændstof og el steget så meget, at det har fået folk til at tænke over hastigheden, når de sætter sig bag rattet.

Jo hurtigere man kører, jo dyrere er det.

Prisudvikling på benzin