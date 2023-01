Næsten syv gange Rundetårn: Havvindmølle fra Lindø testes i Thy

Vingerne til den store mølle er produceret i Nakskov, nacellen altså er samlet på Lindø, mens støbeformen er udviklet på Vestas' vingefabrik i Lem.

Christian Gjerløv fortæller, at havvindmøllen producerer strøm til 20.000 husstande, hvilket ifølge ham er dobbelt så meget som det, der allerede findes i dag.

- Det er et stort gennembrud. Vi tror, at vi ved hjælp af det her produkt kan tage en central rolle i den grønne omstilling, siger han.