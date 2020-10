Ny algoritme skal opdage lungekræftens små symptomer

Hvert år dør omkring 3.700 danskere af lungekræft. Det gør kræftformen til den mest dødelige her i landet.

En af årsagerne er ifølge læge på Onkologiske afdeling på Vejle Sygehus Margrethe Høstgaard Bang Henriksen, at symptomerne i starten er små og svære at kæde sammen.

- Det er nogle frygteligt lumske symptomer. Jeg sidder med patienter hver dag, der spørger, hvorfor deres egen læge ikke opdagede kræften, siger Margrethe Henriksen.

Læs også Linda mistede sin mand: - Det er vigtigt, vi får nogle redskaber til at opdage kræften tidligere

Ifølge hende er det, fordi symptomerne ofte kan være udramatiske.

- Patienterne kan have hostet i et stykke tid. Det er der virkelig mange, der gør. De kan være trætte eller have haft feber. Uspecifikke ting, som den praktiserende læge kan have svært ved at kæde sammen, siger Margrethe Henriksen.

Læge på Onkologiske afdeling på Vejle Sygehus Margrethe Høstgaard Bang Henriksen vil i et nyt forskningsprojekt kæde de små symptomer på lungekræft sammen for at kunne opdage lungekræft tidligere. Foto: Hans Lausten/TV Syd

Derfor er hun nu gået i gang med et forskningsprojekt, som skal forsøge at kæde symptomerne sammen, så kræftsygdommen opdages hurtigere.

Et sundere Syddanmark Nu har du mulighed for at være med til at bestemme, hvad skal der forskes i i Region Syddanmark. Fem forskningsprojekter - ét fra hvert af regionens fem sygehuse - er med i projektet "Et Sundere Syddanmark", og det er op til borgerne via SMS-stemmer at bestemme, hvilke af projekterne der skal have del i en forskningspulje på to millioner kroner fra Region Syddanmark. Fælles for projekterne er, at de tilrettelagt sådan, at borgerne bliver inddraget i forskningen. Puljen fordeles med 1 million kroner til det projekt, der får flest SMS-stemmer, 600.000 kroner til andenpladsen og 400.000 kroner til tredjepladsen. Et Sundere Syddanmark er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD. De fem deltagende sygehuse er Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark. Vinderen kåres ved et finaleshow i Cortex Park i Odense som bliver sendt direkte på TV 2/Fyn og TV SYD tirsdag den 3. november.

En algoritme skal knuse koden til lungekræft

I dag bliver meget af den information, som vi ser på nettet, valgt for os gennem algoritmer. Computerkoder, som holder styr på information om os, såsom hvor vi bor, hvad vi klikker på på nettet og hvilke nyheder vi læser. Den information bliver så brugt til for eksempel at vise os nyheder eller reklamer, som algoritmen mener, vi kunne være interesseret i.

Det er efter samme opskrift, Margrethe Henriksen vil få en algoritme til at opdage symptomer på lungekræft.

Projektet går ud på at samle historik, blodprøvesvar, røntgenbilleder og anden information om lungekræftpatienter i Region Syddanmark.

- En algoritme skal så bearbejde den information og kæde ellers udramatiske symptomer sammen, så de praktiserende læger får en advarsel fra computerprogrammet med algoritmen, hvis de får en patient, som udviser en række symptomer, som i andre tilfælde har vist sig hos lungekræftpatienter, fortæller Margrethe Henriksen.

Målet er i sidste ende at opdage sammenhængene, så den praktiserende læge kan sende patienten videre i sundhedssystemet, inden det er for sent.

- Hvis du finder det (lungekræften, red.), når det har spredt sig til den anden lunge eller andre steder i kroppen, så kan man ikke blive opereret længere. Så er det kemoterapi eller nogle af de nyere stoffer, man bruger for at holde det i ro, men du kan ikke blive rask, fortæller Margrethe Henriksen.