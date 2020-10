Togpersonale i konflikter: Passagerer nægter at bære mundbind

Kravet om mundbind i den kollektive trafik har været gældende siden den 22. august. Men selvom størstedelen af passagererne i den offentlige transport indordner sig efter reglerne, så er der stadig en gruppe, der nægter at efterleve kravet.

Det skaber stor frustration blandt togpersonalet og buschauffører, der ingen mulighed har for at håndhæve reglerne. Det skriver TV2 ØST.

En intern undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 ØST har fået indsigt i, viser, at hele 84 procent af togpersonalet har oplevet konflikt med passagerer, der ikke vil bære mundbind i toget.

- Vi oplever alle nogen, som ikke overholder det her, og som ikke vil følge henstillingerne, og det skaber konflikter - men vi er bare ikke rustet til at tage de konflikter. Vi kan kun appellere til, at folk skal udvise samfundssind, fortæller Mikkel Channo Jessen, der er fællestillidsrepræsentant for togpersonalet i DSB.

Forøget konflikniveau

Undersøgelsen blev foretaget i uge 40 og fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø efter indførelse af krav om mundbind blandt passagerer i den kollektive trafik.

Jeg ved, at der er nogen af mine kollegaer, som er rigtig trætte af at få et beskidt svar Mikkel Channo Jessen, fællestillidsrepræsentant for togpersonalet i DSB

Den viser yderligere, at 70 procent af togpersonalet mener, at kravet om mundbind har forøget konfliktniveauet i togene, og at 36 procent mener, at antallet af mundbindsnægtere er stigende.

- Folk har efterhånden fundet ud af, at de bare kan sige, at de har problemer med at trække vejret, så de ikke skal gå med mundbind. Og i sådanne situationer trækker vi os, for vi vil ikke stå og diskutere med folk, om de er syge eller ej, fortæller Mikkel Channo Jessen til TV2 ØST.

Ønsker flere redskaber

Det store problem for togpersonalet er, at de ikke har mulighed for at håndhæve reglerne omkring brug af mundbind. Siger folk eksempelvis, at de ikke kan trække vejret, så kan personalet intet stille op.

Dansk Jernbaneforbund har derfor tidligere været ude og foreslå, at passagerer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan bære mundbind, får en form for lægeerklæring, de kan vise, når de skal anvende offentlig transport.

- Vi synes, at der skulle være en ordning, hvor man blev godkendt af sin læge, som man så kunne vise via en app eller et lille kort eller lignende. Det skal vise, at man er fritaget, uden at der står noget nærmere om den lægelige årsag, fortæller Mikkel Channo Jessen.

Det ville ifølge ham være en god løsning for alle parter.

- Jeg har haft passagerer, som har siddet med deres astmamedicin på bordet og vist mig det for at forsikre mig om, at det er fint, at netop de ikke har mundbind på. Det ville en lægeerklæring kunne gøre op med, siger han.

Togpersonalet håber altså på, at der snart kommer en mere effektiv måde at kontrollere brugen af mundbind på i den kollektive trafik.

- Indtil da kan vi ikke gøre andet end at henstille. Men jeg ved, at der er nogen af mine kollegaer, som er rigtig trætte af at få et beskidt svar, siger Mikkel Channo Jessen.