Trampolinpark skærpede mundbindskrav – og havnede i kæmpe shitstorm

Trampolinparken JumpingFun i Odense får voldsom kritik på sociale medier, efter de har besluttet at stramme reglerne for mundbind.

Efter i en periode at have oplevet, at mange gæster kom med forskellige påskud for ikke at have mundbind på i trampolinparkens caféområder, har JumpingFun – efter dialog med politi og myndigheder - vedtaget, at mundbind er påkrævet alle over 12 år, der færdes i caféområdet. Medmindre man kan fremvise en lægeerklæring.

Nogle kunder var frustrerede over andre kunder, og folk kigger skævt til hinanden. Der var skænderier foran børnene, og det ønsker vi slet ikke Maja Raabye Füchsel, direktør i JumpingFun

- Vi har oplevet konflikter mellem forældre, hvis den ene ikke har haft mundbind på. Så vi har gjort reglerne helt klare for at mindske konflikterne. Vi vil gerne undgå, at de taler grimt foran børnene, siger direktør i JumpingFun, Maja Raabye Füchsel.

Hun forklarer, at på nogle dage var det halvdelen af alle de voksne gæster i JumpingFun, der af forskellige årsager ikke ville bære maske eller mundbind.

Regler om mundbind Et mundbind må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for anbefalingerne om brug af mundbind: Børn under 12 år.

Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau.

Personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, for eksempel: Personer med fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslæt, sår eller forbindinger.

Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind, for eksempel personer med vejrtrækningsbesvær. Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

På den baggrund har JumpingFun derfor besluttet at afvise alle kunder, der af forskellige årsager ikke kan eller vil bære mundbind. Også selv om det skyldes vejrtrækningsproblemer eller andre af de undtagelser, som sundhedsmyndighederne har beskrevet. Medmindre de altså kan fremvise en lægeerklæring.

Men hvorfor er det, at I ser jer nødsaget til at lade det her gælde alle – også de folk, der har en grund til ikke at bære mundbind?

- Vi har været nødt til at gøre det på denne her måde, fordi vi kunne mærke, at nogle kunder var frustrerede over andre kunder, at folk kigger skævt til hinanden. Der var skænderier foran børnene, og det ønsker vi slet ikke.

- Folk undrede sig over, at en måske kunne hoppe rundt i 45 minutter, men han kunne ikke tage mundbind på, når han skulle ud og snøre sine sko. Vi har egentlig bare håndhævet de regler, der er stukket ud fra Sundhedsstyrelsen, og det er jo, at der skal være mundbind i caféområder, siger Maja Raabye Füchsel.

Direktøren fortæller, at de som konsekvens af beslutningen kommer til at miste en del af deres omsætning.

- Det er også ærgerligt for os, men vi er nødt til at sige, at "I må komme, når mundbindskravet er hævet", forklarer Maja Raabye Füchsel.

Krasse kommentarer

De nye retningslinjer delte de i søndags på deres facebookside. Det opslag affødte voldsomme reaktioner.

Et par af kommentarerne lød blandt andet:

Håber ved optøjer at konfrontationer munder ud i total ødelæggelse af jeres park.

I er sgu da fuld af lort!!! Og i ønsker at man bliver hjemme hvis man ikke bære mundbind? Det skal i overhoved ikke blande jer i!!! Hvad fanden tror i er? Idioter!!!

- Folk skriver, at vi er nazister og at vi er idioter, at vi ødelægger samfundet og gør noget ulovligt, at vi skal sagsøges. At de håber, vi går konkurs, og at de håber, at vi hurtigt må lukke vores forretning, fordi de synes, at det simpelthen er for strengt, at vi tager denne her foranstaltning med mundbind, siger Maja Raabye Füchsel.

Responsen ærgrer direktøren, fordi den både gør de ansatte kede af det og rammer forretningen. Hun peger på, at reglerne netop er indført af omsorg for kunderne.

- Vi var ret uforberedt på reaktionerne. Vi har ikke tidligere været udsat for så personlige og modbydelige ordvalg. Det der med, at der bliver opfordret til hærværk eller ballade, det skaber noget utryghed. Det gør mig ked af det.

- Alt, hvad vi gør, er for at undgå sygdomstilfælde og smittetilfælde. Det har vi ikke haft nogen af, og det er det vigtigste. Det er vildt, at de kan finde på at true os og sige, at de håber, at vi går konkurs, fordi vi følger retningslinjerne, siger Maja Raabye Füchsel.

Dialog med myndigheder

JumpingFun-direktøren fortæller, at de har taget de strammere retningslinjer i brug efter dialog med både corona-hotlinen og Fyns Politi.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at det er lovligt, og det bekræftede politiet over for mig, siger Maja Raabye Füchsel.

Erhvervsstyrelsens hotline for covid-19 bekræfter over for TV 2 Fyn, at JumpingFun som privat virksomhed gerne må lave egne regler og nægte adgang for kunder uden mundbind.

- De kan godt selv bestemme. De gør det jo lige så meget for at passe på deres medarbejdere og på resten af befolkningen. Det er jo deres butik, og hvis de vil have, at det skal være sådan inden for deres område, er det sådan, det er. Det står også i bekendtgørelsen, oplyser Erhvervsstyrelsen.

Styrelsen henviser til coronasmitte.dk samt bekendtgørelsen om krav om mundbind på serveringssteder, der begge beskriver de gældende regler på området.

Fyns Politi fortæller til TV 2 Fyn, at det er enig Erhvervsstyrelsens tolkning af reglerne, altså at en privat virksomhed selv bestemmer, hvem de vil lukke ind.

Ifølge de gældende regler kan der ske bortvisning, hvis der ikke bæres mundbind med videre i henhold til retningslinjerne, ligesom politiet give bøde til personer, der ikke forlader serveringsstedet, efter at være blevet bortvist.

Bakkes op af andre virksomheder

JumpingFun-direktøren fortæller, at de har modtaget en række henvendelser fra andre fynske virksomheder, der bakker dem op.

- De synes, at det er sejt, at vi tør stå frem med det og tage kampen.

Opbakningen giver mod, forklarer direktøren.

- Det er fedt. Det gør, at vi tør tale åbent om de udfordringer, vi står overfor, siger Maja Raabye Füchsel.