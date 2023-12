Hold øje med Storebæltsbroen - spektakulært syn i vente

På Meyer Turkus Facebookside har de annonceret, at skibet forlod værftet i Finland onsdag den 29. november efter en lang periode med testsejlads.

- Icon of the Seas er verdens største, men frem for alt verdens mest avancerede krydstogtskib. Sammen med Royal Caribbean sætter vi barren usædvanligt højt med hensyn til design, teknologi, sikkerhed og reduktion af energiforbrug, lyder det fra direktør for Meyer Turk, Tim Meyer, på deres Facebookside.

Hvis man derfor vil have et glimt af det imponerende skib, vil det være en god idé at indfinde sig et sted langs den fynske østkyst.