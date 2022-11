Stort fiskeanlæg i Storebælt påsejlet: 70.000 fisk kan være sluppet ud

Skibet er efter alt at dømme kommet ud af kurs, da kollisionen sker. Opdrætsanlægget var placeret korrekt og var afmærket efter reglerne.

Opdrætsanlægget består af en stor ring, der flyder i overfladen. Den er 120 meter i omkreds - og under den i ni meters dybde er en netpose med til at holde fiskene inde i opdrætsringen.

Fiskene var solgt

Fiskene er sunde og stærke og vejede mellem tre og fire kilo stykket. De skulle være slagtet lige før jul, og de var alle solgt på kontrakt, siger Niels Dalsgaard. Han fortæller, at der siden kollisionen har været travlt med praktiske opgaver for at begrænse skaderne.

- Det er en ulykkelig hændelse. Og vi er også rigtig kede af det. Det er lidt på samme måde som lige før høsten at miste frugten af det arbejde, som man har passet igennem lang tid. Det er rigtig ærgerligt - også fordi fiskene kommer til at mangle ude ved de kunder, der har købt dem, siger han.

Musholm A/S oplyser, at de relevante myndigheder er orienteret om uheldet, og de lokale erhvervsfiskere og sportsfiskerforeninger blev orienteret med det samme, og vi kan se at mange er i gang med genfange fisken.