18 gode råd: Sådan holder du elregningen i skak

Fra ganske ligemeget til helt afgørende. Elpriserne fylder mere og mere i fynboernes bevidsthed.

Mange har tidligere formentlig ikke skænket el- og varmeregningen de helt store tanker tidligere. Det var bare noget, der skulle betales.

Men med energipriser på himmelflugt, er situationen nu en helt anden.

Således er seks ud af ti danskere i denne tid mere motiverede til at spare på energien end for blot et år siden. Det viser en undersøgelse, Energistyrelsen har lavet.

Fire overordnede spareråd

Energistyrelsen skruer op for sine energisparekampagner, mens danskerne går en koldere periode i møde. Styrelsen har fire overordnede energispareråd, som danskerne bør huske på for at understøtte forsyningssikkerheden og tage toppen af energiregningen. De fire råd er:

Skru ned for varmen Begræns brugen af varmt vand Spar på strømmen - sluk for apparater, når de ikke er i brug og for unødvendig belysning Brug strømmen, når den er billigst





Herunder har vi samlet 18 gode råd til, hvordan du kan spare på strømmen.