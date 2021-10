Blæst og motorproblemer holdt Ærøfærgen på åbent hav i flere timer

Ifølge Henning Larsen var stemningen rolig ombord på færgen.

- Vi fik tilbudt en kop kaffe på grund af ventetiden, og nu her er vi også blevet tilbudt lidt mad, fortæller han.

Omkring klokken 17.45 lød en besked over højttaleranlægget til passagerne om, at en slæbebåd vil yde assistance, og at man forventede at være i land inden for et kvarter til en halv time.

Problemerne betød, at flere afgange mellem Ærø og Svendborg fredag blev aflyst. Det gjaldt afgangen klokken 15.05 og afgangene klokken 18.05 og klokken 21.05, der ligeledes blev aflyst. Man har til gengæld sat ekstra ture ind fra Søby kl. 17.50. Desuden sejler man fra Faaborg kl. 19.00, Ærøskøbing kl. 23.30 og Svendborg kl. 00.55.

Blæst gav problemer

Keld Møller, der er direktør hos Ærøfærgerne oplyser, at der er problemer med elektronikstyring, der er skyld i, at man ikke har kunnet lægge til.

- Der er problemer med den ene motor, og det betyder, at den ikke kan bakke. Når det samtidig blæser så meget, så betyder det, at den ikke kan komme ind. De har prøvet forskellige ting, men det lykkedes ikke, og så har den brug for hjælp, siger han.

Udover kaffe og mad kan passagerne også se frem til at få minimum 50 procent af beløbet for deres billet refunderet og få en ny overfart gratis, oplyser direktøren.

Færgen kom i land omkring klokken 18.30.

Motorproblemerne vil sandsynligvis også betyde aflysninger lørdag. Ærøfærgerne oplyser på deres hjemmeside om ændringerne i fartplanen.

Reparatører skal nu undersøge, hvad problemet konkret er, oplyser direktøren.