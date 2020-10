Efterårsferien: Coronaramte Danmark guides til Ærøs perler

Miljøministeriet har tirsdag løftet sløret for en række anbefalinger af den danske natur.

I alt slippes syv nye naturguider løs, og blandt dem er er inspiration til at tage færgen til Ærø og bruge efterårsferien med ture ud i den 88 kvadratkilometer store, moræneøs indtagende natur.

På Ærø anbefaler Miljøministeriet, at man besøger skredskrænterne ved den 33 meter høje Voderup Klint.

- Her er et godt to kilometer langt område skredet ned mod kysten, som har dannet tre kæmpe trappetrin, står der i en pressemeddelelse.

På Ærø er der glæde over, at ministeriet har udvalgt den sydfynske ø. Her fortæller direktøren for Ærø Turist- og Erhvervsforening, Chris Hammeken, at det gør ekstra indtryk, når det er ministeren, der er afsender.

- Vi er glade for al ros, men Voderup Klint er også et unikt område af natur og biodiversitet, som både biologer og almindelige, dødelig turister besøger med glæde, siger han.

Området har stået urørt hen i 50 år, og udover den vilde flora og mangfoldige er Voderup Klint et geologisk spændende sted.

- Man tabet kæben, når man ser det, siger Chris Hammeken.

- Nogle arter findes i Danmark kun på Voderup Klint, blandt andet den metalskinnende bille stor guldløber. Desuden pibler der mange kilder ud ved foden af skrænterne. Det er en oase af biodiversitet, som vi har set amerikanske turister få tårer i øjnene over.

- Det er overvældende, siger Chris Hammeken.

Udsigten over Det Sydfynske Øhav set fra Ærøs højderyg. Foto: Ole Holbech

Udsigt over øhavet og badehuse

Udover Voderup Klint peger ministeriet også på Lille Rise Skov, som ligger på Ærøs højderyg, og som har en enestående udsigt over Det Sydfynske Øhav.

Det bynære område Egehovedskov syd for Marstal er også på listen. Her er der badebystemning med de mange farverige badeskure tæt på strandengene, mens skoven primært består af eg iblandet lidt skovfyr og østrigsk fyr.

I Egehovedskov er der også mulighed for at tage ophold på den kommunalt drevne campingplads.

Dæmningen ved Vitsø. Foto: Ole Holbech

Fred, ro og fugleliv

Er behovet den totale fred og ro, anbefales det at besøge Vorbjerg Skov, hvor der er adgang til det fredede område Vitsø Nor. På det 119 hektar store område er fuglelivet rigt.

Guiden skal få de coronaramte, feriehungrende danskere ud i det ganske land, og der er med miljøministeriets ord "masser af plads at boltre sig på i disse coronatider".

- Vi er mange, der skal nyde efteråret herhjemme, og det er vigtigt, at vi stadig husker at passe på hinanden og holde afstand, udtaler miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

- Derfor er det oplagt at bruge efterårsferien under åben himmel. Der er masser af skønne naturområder at vælge imellem over hele landet, og med de nye guider har vi gjort det nemmere at udforske nogle af de mere ukendte af slagsen, tilføjer ministeren.

Udover Ærø er der lavet guides til Farumskovene, Gludsted Plantage, Højby Sø og Nygård Sø, Himmerig Skov og Bærmose Skov, Skovene ved Storebæltskysten på Sjælland og Halkær Mølle nær Nibe.

