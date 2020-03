Færger aflyst på grund af forhøjet vandstand

Færgerne mellem Søby og Faaborg er aflyst resten af dagen på grund af forhøjet vandstand. Det oplyser Ærøfærgerne på sin hjemmeside.

Det er fortsat muligt at sejle mellem Svendborg og Ærøskøbing samt Fynshav og Søby.

Vandstanden i den vestlige del af Østersøen, Sydfynske Øhav og den sydlige del af Lillebælt er forhøjet søndag, meddeler Danmark Meteorologiske Institut, DMI.

Hold dig væk fra kysten

Det er nattens kraftige blæsevejr, der gør, at vandstanden forventes at stige op til halvanden meter over den normale vandstand.

- Vær forberedt på, at hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger. Offentligheden rådes til at undgå at rejse og opholde sig i truede kystområder, lyder det fra DMI.

Selv om det fortsætter med at blæse søndag, vil vinden aftage i løbet af eftermiddagen.