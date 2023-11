Hun inspirerer til at arbejde mindre: Maj Mys manifest giver socialdemokraterne røde knopper

Før Kaare Dybvad Bek var det den fynske partikammerat og medlem af folketinget, Bjørn Brandenborg, som blev så provokeret af Maj My Humaidan, at han skrev en kronik i Fyns Amts Avis, hvor han kritiserede hende for at "koble sig selv og sin familie af, samtidig med at hun forventer at resten af samfundet gør det modsatte".



Den socialdemokratiske bredside mod dem, der ønsker at skrue ned for arbejdet, kommer i forlængelse af statsminister Mette Frederiksens (S) opsang i september om, at "alle der kan arbejde, skal arbejde. Ellers holder velfærdssamfundet ikke."



Men også Mette Frederiksen får svar på tiltale fra Mai My Humaidan:



- Jeg køber virkelig ikke den der med, at vi ikke arbejder, det vi kan. Fortællingen om at vi alle sammen skal yde maksimalt ud fra en barre, som Mette Frederiksen har sat og som beskriver sig selv som en arbejdshest og nærmest angst for fritid - det tåler de færreste af os trods alt.

Socialdemokraternes kritik af danskere, der vælger at arbejde mindre og dermed bidrager med færre skatteindtægter, preller af på

- Jeg er overbevist om, at der er så mange andre værdier end skattekroner, som vi bidrager med menneskeligt, blandt andet når vi tager vare på vores nærmeste, lyder det fra forfatteren.

Men har velfærdssamfundet råd til, at man sådan mærker efter, skruer ned for tempoet og tager sig af familien?

- Har velfærdssamfundet råd til at lade være? Tredive procent af alle danskere beskrives som værende i en tilstand med høj grad af stress. Vores børn og unge har skolevægring, angst og depressioner. Jeg tror ikke, vi har råd til at fortsætte i det tempo, som vi har nu.

Bjørn Brandenborg (S) mener ikke at Danmark kan løse hverken trivselskriser eller andre kriser ved at færre bidrager med deres fulde arbejdskraft.

-Når man gerne vil arbejde mindre og have bedre tid til at realisere sig selv og til at blogge eller at være frivillig i en forening eller lave opslag på Instagram, som Mai My gør, så er man også nødt til at forholde sig til de andre balancer. Hvad det betyder for vores velfærdssamfund. Nemlig at der så er nogle andre, der skal løfte byrden, siger Bjørn Brandenborg.

TV 2 Fyn ville gerne have lavet en debat mellem Ærø-forfatteren og det fynske socialdemokratiske folketingsmedlem Bjørn Brandenborg om konsekvenserne, hvis flere fremover vælger at gå ned i arbejdstid. Men Maj My Humaidan har ikke ønsket møde Bjørn Brandenborg.

