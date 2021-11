Peter Hansted på valgnatten: - Jeg glæder mig simpelthen så meget til at komme i gang

- Jeg håber, jeg får mulighed for at være en samarbejdende borgmester. Det er klart, at ovenpå en aften, hvor nogle ikke er kommet med i konstitueringen, hvilket er en mavepuster, vil jeg forsøge i praksis at vise, at jeg ønsker et bredere samarbejde end selve konstitueringen, siger han.

- Det, at man ikke er en del af konstitueringen, behøver ikke at betyde, at man ikke kan deltage konstruktivt i løsninger.

Far spiller ingen rolle

Peter Hansted er søn af den tidligere statsminister, Jens Otto Krag, men det har ikke spillet en rolle i hans motivation for at blive borgmester.

- Jeg mener ikke, det er en menneskelig livsambition. Det her handler om, at jeg er blevet rodet ind i partipolitik på et tidspunkt, og derfra er det egentlig bare hårdt arbejde - og fornøjelse selvfølgelig, siger han.

- Jeg tænkte på, da jeg gik herop i dag, hvorvidt jeg har tænkt meget på min far, og det har jeg ikke. For mig handler det om at gøre det så godt som muligt for Ærø, og det er sådan set det, der er drivkraften.