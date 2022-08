Producerede 100.000 fisk for meget - nu kan du være med til at redde dem

Det er som regel et godt tegn, når en virksomhed har succes med produktionen, men hos Fyns Laksefisk i Odense har man produceret 100.000 havørredsmolt for meget.

Det er knap så godt. Virksomheden har på grund af ekstraordinært høje produktionsomkostninger ikke råd til at holde de unge ørreder i live, indtil de er klar til at blive sat ud i naturen til foråret.

- Det er naturen, vi arbejder med, så det er rigtig svært på forhånd at vide, hvor mange vi ender med. Vi har været gode og heldige, at vi har en enormhøj overlevelse, siger Linda Bollerup, der er fiskemester på Fyns Laksefisk.

- Energipriserne, foderpriserne og i det hele taget omkostninger til produktionen er eksplosivt stigende, så hvis vi beholdt fiskene indtil foråret, velvidende at vi ikke har nogen aftaget til dem, ville det være helt skørt af os, forklarer hun.

Forsøger at redde 100.000 fisk

Med andre ord bliver de 100.000 ikke passet eller fodret, hvis der ikke findes mulige købere til fiskene.

Brancheorganisationen Dansk Lystfiskeri og fem grejbutikkerne i Danmark har derfor iværksat en kampagne, der skal redde de 100.000 fisk, så der vil være flere ørreder langs de danske kyster næste år.

De er gået sammen om at samle penge ind, så virksomheder og lystfiskere i fællesskab kan købe smoltene og dermed få sat 100.000 flere ørreder ud på Sjælland og i Jylland, når smoltene har vokset sig store.

Du kan dermed være med til at redde fiskene ved at købe dem. De koster 7,50 kroner per styk.

Hvert år sættes millioner af havørredsmolt ud i de danske farvande. Ifølge Fyns Laksefisk, der hvert år producerer cirka 650.000 havørredsmolt, er der allerede i forbindelse med kampagnen solgt 82.000 fisk.

Det kunne tyde på, at der er efterspørgsel på de mange fisk. I Middelfart er ønsket om flere fisk i Lillebælt mundet ud i såkaldte fiskebørnehaver, hvor de små fisk kan vokse sig større uden frygt for at blive spist af de store fisk.