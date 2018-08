25 år med bisonokser: - Jeg tager 25 mere

Niels Henrik Ove kan fejre 25-års jubilæum med bisonokser på Ditlevsdals Bisonfarm. Står det til Niels Henrik Ove, tager han uden tvivl 25 år mere.

Selvom regnen siler ned holder det ikke Niels Henrik Ove tilbage fra at fejre 25-års jubilæum ved Ditlevsdal Bisonfarm.

- Jeg satser på, at jeg skal lave det i 25 år mere, siger bisonfarmsejeren Niels Henrik Ove.

For 25 år siden startede han med fire bisonokser. Nu er flokken vokset til over 400 bisonokser.

- Det har været en lang rejse med mange udfordringer og bump på vejen, men det har været fascinationen og en kæmpe interesse for dyrene, der har været det gennemgående tema, siger Niels Henrik Ove.

- Folk var lidt skeptiske i starten. Jeg havde heller ikke fået lov til det, men startede alligevel og fik så syndsforladelse et år efter, og derfor er det lovligt at have bisonokser i dag. Men folk var jo lidt bange for, hvad det var for nogle vilde dyr. I dag klager naboen kun over, hvis der går for lang tid imellem, at flokkene kommer tæt på deres have, siger bisonfarmsejeren.

Sprang for livet, og en muskel i baglåret

Bisonfarmen på Nordfyn har avlet over 800 dyr. Der er en særlig grund til, at fascinationen og interessen faldt på bisonokserne.

- Det er et fantastisk dyr, stolt dyr, og vi (mennesker, red.) var tæt på at udrydde dem for mange hundrede år tilbage, men nu er de heldigvis kommet godt igen.

I år når farmen op på at have bragt 110 kalve til verden.

- Det der med at komme ud en tidlig morgen og så se, hvor mange små bisonkalve, der er blevet født, er jo simpelthen pragtfuldt, siger Niels Henrik Ove.

Men selvom dyrene er fantastiske, skal man huske, at det er vilde dyr og at de ikke er helt ufarlige.

- I sidste uge, hvor jeg forelskede mig i en af de små køer og kom for tæt på, jagtede han mig, og jeg sprang for livet og sprang en muskel i baglåret, men jeg er heldigvis i live, siger Niels Henrik Ove.

Så gæsterne til fejringen af 25-års jubilæet skal nok ikke have forhåbninger om, at stå særlig tæt på dyrene.

Musik med bisonokser bagved

Jubilæet bliver markeret fyrsteligt på trods af regnen. 250 heldige kan mæske sig i en udsolgt bison-buffet, mens resten må 'nøjes' med bisonburgere og fadøl. Og så kommer der også musik. Moonjam dukker op, og så spiller Anne Dorthe Michelsen sammen med Maria Bramsen.

Det er noget, som Niels Henrik Ove særligt glæder sig til.

- De skal selvfølgelig spille 'Indianer', mere kan jo ikke være passende med 35 bisonokser bagved, siger Niels Henrik Ove.